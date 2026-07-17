El mar llegó hasta la calle: Fuertes marejadas dejan piedras y escombros en avenida de Valparaíso

17 jul. 2026 - 15:08 hrs.

¿Qué pasó?

Las fuertes marejadas que afectan a la zona central y sur del país dejaron impactantes imágenes en Valparaíso, donde el mar sobrepasó el borde costero y alcanzó la avenida Altamirano, arrastrando piedras, palos y otros escombros hasta la calzada.

El momento fue registrado en vivo en Meganoticias Alerta y mostró cómo las olas golpearon con fuerza el borde costero, obligando a restringir el tránsito en parte de la avenida por el riesgo que representaba para conductores y peatones.

Olas alcanzaron la calzada

Producto del fuerte oleaje, parte del mobiliario costero resultó dañado y la vía quedó cubierta con piedras y sedimentos arrastrados por el mar, lo que dificultó la circulación de vehículos.

En el lugar también se registraban fuertes ráfagas de viento, mientras personal de la Armada monitoreaba la situación y mantenía las restricciones para evitar accidentes.

Advierten que el fenómeno continuará

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó que, si bien la marea alta ya había pasado, el evento de marejadas seguía activo y se esperaba un nuevo pulso durante la noche.

Además, recordó que un fenómeno de esta magnitud no se observaba desde el temporal de 2015, cuando las marejadas provocaron importantes daños en la infraestructura costera de Valparaíso y Viña del Mar.

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