Socavón corta la ruta que une Tongoy con Guanaqueros: Tránsito permanece completamente cerrado

18 jul. 2026 - 18:06 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias que afectan a la zona norte del país durante la tarde de este sábado provocaron un socavón que cortó completamente la Ruta D-430, que une Tongoy con Guanaqueros, en la región de Coquimbo.

La interrupción del tránsito se registra específicamente a la altura del kilómetro 8, donde la crecida del cauce de la quebrada El Romeral terminó partiendo en dos la calzada.

En el lugar se encuentra Carabineros, que resguarda que nadie se acerque al sitio.

En los registros captados por la enviada especial de Meganoticias a la zona, Katherine Ibáñez, se observa la magnitud de la emergencia, con el agua socavando el terreno hasta provocar el colapso de la ruta, dejando el tránsito completamente suspendido.

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Lluvias continuarán

Según los meteorólogos de Megatiempo, las precipitaciones continuarán durante la tarde de este sábado en distintos sectores de la zona.

Además, durante el domingo, comenzará el segundo pulso del sistema frontal, el que podría dejar nuevas lluvias y mantener el riesgo de crecidas de quebradas, desbordes y nuevos daños en la infraestructura.

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