Bomberos rescata a una familia y sus perros atrapados por crecida del río Limarí en Ovalle: Reporte de Gustavo Huerta

18 jul. 2026 - 18:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un complejo operativo de rescate se desarrolló durante la tarde de este sábado en la comuna de Ovalle, región de Coquimbo, luego de que una familia quedara atrapada por la crecida del río Limarí, en el sector Los Peñones.

La emergencia ocurrió cerca de 2 kilómetros del centro de Ovalle, en una zona cercana al cauce del río, donde el aumento del nivel del agua dejó imposibilitado el ingreso de vehículos de emergencia.

Ante esta situación, Bomberos debió desplegar una grúa con escala mecánica para poder sacar a las personas desde el lugar donde permanecían aisladas.

El comandante de Bomberos de Ovalle, Jorge Robles, confirmó que el procedimiento permitió rescatar a tres adultos, aunque explicó que aún había personas que se negaban a abandonar el lugar. "Hay un caballero en la empresa que no quiere salir, es un guardia".

Rescate incluyó a mascotas

En las imágenes captadas por el enviado especial de Meganoticias, el periodista Gustavo Huerta, se pudo observar la complejidad del operativo, con una fuerte corriente y una altura del agua que superaba el metro de profundidad en algunos sectores.

La familia fue evacuada junto a sus mascotas, entre ellas varios perros que también quedaron atrapados por la crecida.

El operativo contó además con el apoyo de un helicóptero de Carabineros, que realizó un sobrevuelo en la zona para apoyar la ubicación de puntos críticos y coordinar las labores de rescate.

Bomberos mantienen despliegue en la zona

Bomberos destacó que el procedimiento fue especialmente complejo debido a la fuerza del caudal y la rapidez con la que avanzaba la corriente.

Las autoridades mantienen el monitoreo del sector, mientras continúan las labores para verificar si existen más personas aisladas producto del aumento del caudal del río Limarí.

Todo sobre Sistema frontal