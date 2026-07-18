Vecinos de Viña del Mar levantan barricadas tras permanecer tres días sin suministro eléctrico a causa del sistema frontal

18 jul. 2026 - 22:38 hrs.

¿Qué pasó?

Una protesta protagonizaron vecinos de la población Libertad, en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso, quienes durante la noche de este sábado levantaron barricadas para manifestar su molestia tras permanecer tres días sin suministro eléctrico.

Hasta el lugar llegó personal de Carabineros, mientras el tránsito permanecía completamente interrumpido producto de la manifestación.

Según señalaron los vecinos, el corte de energía se originó tras los fuertes vientos registrados durante el sistema frontal. Sin embargo, acusan que, pese a los reiterados llamados a la empresa eléctrica, aún no reciben una solución.

Dafne Barrera, vecina del sector, expresó su molestia debido a la nula respuesta de la empresa eléctrica. "A nosotros nos exigen pagar todos los meses la factura de la luz como corresponde. Si no la pagamos, nos cortan la luz", señaló.

La mujer también aseguró que no han logrado comunicarse con la compañía: "Llamamos por teléfono y no nos responden. Nos derivan a un WhatsApp donde te habla un robot".

Preocupación por medicamentos y emergencias

Los vecinos afirmaron que la falta de electricidad ha generado diversos problemas, especialmente para personas electrodependientes o que deben mantener medicamentos refrigerados, como insulina.

Además, señalaron que la ausencia de energía ha impedido cargar sus teléfonos celulares, dificultando la posibilidad de comunicarse ante una eventual emergencia.

Durante esta jornada se informó que más de 130 mil clientes permanecían sin suministro eléctrico en la región de Valparaíso.

Empresa atribuye retraso a daños por el sistema frontal

Por su parte, la empresa distribuidora Chilquinta ha informado, a través de comunicados, que las labores de reposición se han visto dificultadas por los daños provocados por el sistema frontal.

Según explicó la compañía, las intensas ráfagas de viento provocaron la caída de postes y árboles, lo que ha complicado el acceso de las cuadrillas a distintos sectores para restablecer el servicio eléctrico.

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