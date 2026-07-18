Incluye a toda la Región Metropolitana: Meteorología actualiza aviso por vientos de hasta 80 km/h en zonas de siete regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso por "viento normal a moderado" para zonas de siete regiones del país que se han visto afectadas por el sistema frontal. El organismo pronostica rachas de hasta 80 km/h.
Aviso por vientos en zonas de siete regiones
De acuerdo a la DMC, el aviso por vientos estará vigente entre la madrugada del domingo 19 y la noche del martes 21 de julio en sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
A continuación se detalla la intensidad del viento expresada en km/h:
Región de Coquimbo
- Litoral: 25-40/rachas 50 (domingo 19) y 25-40/rachas 60 (martes 21).
- Cordillera Costa: 25-40/rachas 50 (domingo 19) y 25-40/rachas 50 (martes 21).
- Precordillera y valles precordilleranos: 25-40/rachas 50 (domingo 19) y 25-40/rachas 50 (martes 21).
- Cordillera: 40-60/rachas 80 (martes 21).
Región de Valparaíso
- Litoral: 25-40/rachas 60 (martes 21).
- Cordillera Costa: 25-40/rachas 60 (martes 21).
- Cordillera: 25-40/rachas 60 (lunes 20) y 25-60/rachas 80 (martes 21).
Región Metropolitana
- Cordillera Costa: 25-40/rachas 60 (martes 21).
- Valle: 25-40/rachas 50 (martes 21).
- Precordillera: 25-40/rachas 50 (martes 21).
- Cordillera: 25-40/rachas 60 (lunes 20) y 40-60/rachas 70 (martes 21).
Región de O'Higgins
- Litoral: 25-40/rachas 60 (martes 21).
- Cordillera Costa: 25-40/rachas 60 (martes 21).
- Valle: 25-40/rachas 50 (martes 21).
- Precordillera: 25-40/rachas 50 (martes 21).
- Cordillera: 25-40/rachas 60 (lunes 20) y 40-60/rachas 70 (martes 21).
Región del Maule
- Litoral: 25-40/rachas 60 (martes 21).
- Cordillera Costa: 25-40/rachas 60 (martes 21).
- Valle: 25-40/rachas 50 (martes 21).
- Precordillera: 25-40/rachas 50 (martes 21).
- Cordillera: 25-40/rachas 60 (lunes 20) y 40-60/rachas 70 (martes 21).
Región de Ñuble
- Litoral: 25-40/rachas 60 (martes 21).
- Cordillera Costa: 25-40/rachas 60 (martes 21).
- Valle: 25-40/rachas 60 (martes 21).
- Precordillera: 25-40/rachas 60 (martes 21).
- Cordillera: 25-40/rachas 60 (martes 21).
Región del Biobío
- Litoral: 25-40/rachas 60 (martes 21).
- Cordillera Costa: 25-40/rachas 60 (martes 21).
- Valle: 25-40/rachas 60 (martes 21).
- Precordillera: 25-40/rachas 60 (martes 21).
- Cordillera: 25-40/rachas 70 (martes 21).
Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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