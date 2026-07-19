Con honores: Féretro del cabo 1° Marco Cosme llegó a Temuco tras su muerte en Los Ríos

19 jul. 2026 - 00:03 hrs.

¿Qué pasó?

Pasadas las 22:40 horas de este sábado, el féretro del cabo primero Marco Javier Cosme Barquero llegó hasta el Grupo de Formación Policial de Carabineros, ubicado en el sector Las Quilas de Temuco, tras ser trasladado desde Valdivia.

El carabinero, integrante del GOPE de Temuco, falleció durante la mañana producto de las heridas que sufrió el miércoles, cuando recibió un disparo en el rostro mientras participaba de un operativo para detener a un sujeto vinculado al homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín, asesinado en octubre de 2020.

Capilla ardiente y funeral en varias etapas

Según informó el periodista Ignacio Beltrán desde Temuco, ya se instaló una capilla ardiente en el recinto policial, donde este domingo se realizará un culto en memoria del cabo Cosme, en el que se esperaría la participación del Presidente de la República, José Antonio Kast, junto a otras autoridades nacionales y regionales.

Durante la tarde del domingo, el féretro será trasladado hasta Puerto Montt, ciudad en la que continuará el velorio hasta el lunes, día en que será llevado hasta la provincia de Palena, comuna de Gualaihué, lugar donde finalmente recibirá sepultura.

"Un día muy lamentable"

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, se refirió a la muerte del funcionario y señaló: "Para la institución, para la familia del carabinero y para todo el país es un día triste, un día muy lamentable. Estamos con la familia, estamos solidarizando con ellos".

La autoridad policial agregó que sostuvo conversaciones con el Presidente Kast y con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y confirmó que la institución decretó duelo institucional. El cabo Cosme fue reconocido como el mártir número 1.255 de Carabineros.

El caso ha generado un fuerte impacto público, en gran medida porque la detención que derivó en el ataque se enmarcaba en la investigación por el crimen del suboficial mayor Eugenio Naín, hecho ocurrido en 2020 que motivó en su momento la discusión de una ley orientada a reforzar la protección de los carabineros en servicio.

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