Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Siempre Juntos

Nacional

Suspenden clases para el lunes 20 de julio en la región de Valparaíso, de Coquimbo y la provincia de Huasco

¿Qué pasó? 

Durante la noche de este sábado, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, anunció la suspensión de clases para el lunes 20 de julio.

En concreto, la medida es para las regiones de Valparaíso continental, la región de Coquimbo y la provincia de Huasco, correspondiente a la región de Atacama. 

¿Qué informó el Mineduc? 

De acuerdo con el Ministerio de Educación (Mineduc), la medida se tomó "para resguardar a las comunidades educativas ante los efectos del sistema frontal"

Ir a la siguiente nota

Desde la cartera recalcaron que "la medida es de carácter preventivo y rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media".

Lo más visto de Nacional

Respecto a las universidades, como suele ocurrir en estas situaciones, son los propios planteles los que deben decidir si suspenden sus actividades.

Todo sobre Sistema frontal

Leer más de

Notas relacionadas