Suspenden clases para el lunes 20 de julio en la región de Valparaíso, de Coquimbo y la provincia de Huasco

18 jul. 2026 - 21:21 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este sábado, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, anunció la suspensión de clases para el lunes 20 de julio.

En concreto, la medida es para las regiones de Valparaíso continental, la región de Coquimbo y la provincia de Huasco, correspondiente a la región de Atacama.

¿Qué informó el Mineduc?

De acuerdo con el Ministerio de Educación (Mineduc), la medida se tomó "para resguardar a las comunidades educativas ante los efectos del sistema frontal".

Desde la cartera recalcaron que "la medida es de carácter preventivo y rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media".

Respecto a las universidades, como suele ocurrir en estas situaciones, son los propios planteles los que deben decidir si suspenden sus actividades.

Para resguardar a las comunidades educativas ante los efectos del sistema frontal, se informa suspensión de clases en la Provincia del Huasco, Región de Coquimbo y Valparaíso para el lunes 20 de julio. pic.twitter.com/S9kNv9G2OH — Ministerio de Educación (@Mineduc) July 19, 2026

Todo sobre Sistema frontal