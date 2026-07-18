Suspenden clases para el lunes 20 de julio en la región de Valparaíso, de Coquimbo y la provincia de Huasco
¿Qué pasó?
Durante la noche de este sábado, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, anunció la suspensión de clases para el lunes 20 de julio.
En concreto, la medida es para las regiones de Valparaíso continental, la región de Coquimbo y la provincia de Huasco, correspondiente a la región de Atacama.
¿Qué informó el Mineduc?
De acuerdo con el Ministerio de Educación (Mineduc), la medida se tomó "para resguardar a las comunidades educativas ante los efectos del sistema frontal".Ir a la siguiente nota
Desde la cartera recalcaron que "la medida es de carácter preventivo y rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media".
Respecto a las universidades, como suele ocurrir en estas situaciones, son los propios planteles los que deben decidir si suspenden sus actividades.
Para resguardar a las comunidades educativas ante los efectos del sistema frontal, se informa suspensión de clases en la Provincia del Huasco, Región de Coquimbo y Valparaíso para el lunes 20 de julio. pic.twitter.com/S9kNv9G2OH— Ministerio de Educación (@Mineduc) July 19, 2026
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