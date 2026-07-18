"Desarrollo de ventisca": Meteorología actualiza alerta y aviso de nevadas para zonas de seis regiones del país

18 jul. 2026 - 19:24 hrs.

¿Qué pasó?

Con motivo del sistema frontal, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó sus avisos y alerta por nevadas que afectarán a zonas de seis regiones del país. Además, el organismo advirtió sobre el "desarrollo de ventisca".

Alerta por "nevadas moderadas a fuertes"

La primera actualización de la DMC fue su alerta por "nevadas moderadas a fuertes" en la cordillera de las regiones de Atacama y Coquimbo, en donde hasta la noche del domingo 19 de julio se hará presente también el "desarrollo de ventisca".

En Atacama se esperan 30-60 cm de nieve durante el sábado y domingo, con una isoterma cero que variará entre los 3.100-2.400 m. En tanto, en Coquimbo la precipitación sólida se eleva a 80-100 cm para ambos días, con una isoterma cero que se situará entre los 2.500-2.000 m.

Aviso por hasta 70 cm de nieve en cuatro regiones

Posteriormente, Meteorología actualizó su aviso por "nevadas normales a moderadas" para la cordillera de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule, las que también se registrarían hasta la noche de mañana domingo 19 de julio con una "probabilidad de ventisca".

Para estas zonas del país se espera que durante este sábado y mañana domingo caigan hasta 70 cm de nieve, con una isoterma cero que se ubicaría entre los 1.700-2.200 metros, dependiendo de la región.

Probables nevadas en Precordillera

Finalmente, la DMC emitió un aviso de "probables nevadas" para la Precordillera de Atacama entre la tarde de este sábado 18 y la tarde del próximo martes 21 de julio. En tres de estos días se acumularía un máximo de hasta 40 cm de nieve, mientras que la isoterma cero variará entre los 2.300-2.900 metros.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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