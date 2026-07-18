Familia que permanecía atrapada sobre el techo de una vivienda desde la tarde fue rescatada sana y salva en Ovalle

18 jul. 2026 - 22:18 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este sábado, en medio del reporte de Gustavo Huerta para Meganoticias Prime desde la comuna de Ovalle, Ana, una vecina del sector, se acercó al equipo para solicitar ayuda.

"Hay una madre que está con sus dos hijos sobre el techo desde las 3 de la tarde. Son niños muy pequeños, esos niños no van a aguantar el frío de la noche y nadie los ha rescatado", contó.

Según relató, la madre de los menores se había comunicado con ella para avisarle que aún no habían sido rescatados, pese a las solicitudes de ayuda y los llamados realizados a Carabineros y a las autoridades del sector.

La mujer explicó que la familia se encontraba en el sector de El Trapiche, una de las zonas afectadas por el sistema frontal.

La situación generó preocupación debido a las bajas temperaturas pronosticadas para la madrugada, además de las complejas condiciones climáticas que dejó el sistema frontal.

"Han pedido ayuda, han llamado a autoridades, nadie ha concurrido a rescatarlos. Necesitamos que ustedes nos ayuden, que Carabineros, que alguien se ponga la mano en el corazón. Necesitamos que saquen a esos niños y a esa madre ahora. No van a aguantar el frío de la noche, así de simple", dijo la mujer denunciante.

Familia fue rescatada

Minutos más tarde, el enviado especial de Meganoticias confirmó que la familia fue rescatada y se encontraba en buenas condiciones.

Según informó durante el despacho, recibió la confirmación desde el sector de El Trapiche, donde vecinos le enviaron una fotografía que daba cuenta de que la madre y sus hijos ya estaban a salvo.

Alcalde confirma rescate y entrega balance

El alcalde de Ovalle, Héctor Vega, confirmó que la familia ya había sido rescatada y explicó que el operativo fue realizado por un vecino del sector.

"Me acaban de comentar que la familia que estaba en El Trapiche ya fue rescatada por un civil, Marcos Godoy, quien, como bajó un poco la cantidad de agua, se arriesgó, ingresó y logró rescatar a la familia completa".

La autoridad precisó que se trataba de cuatro integrantes de una misma familia: la madre, el padre y sus dos hijos. Asimismo, indicó que todos se encontraban en buen estado de salud.

Finalmente, el jefe comunal informó que durante la jornada se logró rescatar a 30 personas en distintos puntos de la comuna, gracias al trabajo coordinado de Bomberos, Carabineros y equipos de emergencia.

Además, adelantó que este domingo continuarán las labores de rescate con el apoyo de dos helicópteros de Carabineros, debido a que aún existen personas aisladas en distintos sectores rurales de la comuna.

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