En kayak: Concejal cruzó un río desbordado para rescatar a un perrito atrapado en San José de Maipo

18 jul. 2026 - 23:32 hrs.

¿Qué pasó?

El fuerte sistema frontal que azotó al país durante los últimos días también dejó postales de solidaridad con los animales más afectados por las lluvias.

Una de las imágenes más comentadas fue la de un concejal de San José de Maipo, quien se subió a un kayak para cruzar un río desbordado y rescatar a un perrito que había quedado atrapado en medio del cauce.

El can fue encontrado con vida tras el arriesgado cruce. El animal presentaba algunas afectaciones producto de las bajas temperaturas, pero pudo ser estabilizado en el momento del rescate. La acción se transformó en una de las escenas más impactantes registradas durante el temporal, en medio de una serie de operativos de auxilio a mascotas y animales que quedaron a la intemperie por las lluvias.

Otros rescates durante el temporal

El rescate del can no fue el único episodio destacado. En la localidad de Punta Carampangue, en la comuna de Arauco, un grupo de casi 30 caballos quedó atrapado y desorientado tras las lluvias en un río. Cuatro jóvenes ingresaron al lugar para arrearlos hasta una zona segura, entre ellos una yegua identificada como líder de la manada, que lograron llegar sanos y salvos a destino.



En Curacautín fue avistado un monito del monte, especie difícil de observar, que se refugió en el techo de una vivienda tras ser detectado por niños del sector.

En Melipilla, la alcaldesa Paula Garate y su equipo rescataron a nueve cachorros que se encontraban a la intemperie, los que fueron trasladados a un lugar seguro y quedaron en proceso de adopción. Algo similar ocurrió en la región de Ñuble, donde una perrita fue rescatada y adoptada por una familia.

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