Incendio afecta a cité en Santiago Centro: Tres viviendas resultaron afectadas

19 jul. 2026 - 05:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio de segunda alarma se registró durante la madrugada de este domingo en un cité ubicado en Avenida Mapocho con calle Esperanza, en la comuna de Santiago Centro, Región Metropolitana.

Según informó la periodista Catalina Briones, los vecinos del sector escucharon una fuerte explosión aproximadamente 40 minutos antes del reporte, lo que los obligó a evacuar de manera urgente tanto el cité como las viviendas aledañas.

Bomberos trabaja para contener las llamas

Hasta el momento del reporte, el fuego no había sido controlado ni contenido. "Bomberos está trabajando principalmente desde arriba con las escaleras telescópicas para poder combatir estas llamas, pero este incendio todavía no ha sido controlado", relató la comunicadora desde el lugar.

Según indicó, en el sitio trabajaban 18 carros de bomberos del cuerpo de Santiago, y se solicitó apoyo de compañías de otras comunas para reforzar el combate del siniestro.

En otro reporte, se informó que las llamas afectaron a tres viviendas.

Corte de tránsito y causa aún desconocida

El tránsito se mantiene cortado en Avenida Mapocho y calle Esperanza, sector resguardado por Carabineros y personal de seguridad municipal para facilitar el trabajo de bomberos.

Hasta el momento no se ha determinado el origen del incendio.

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