"Gracias a Dios pudimos romper el vidrio": Así escaparon dos hermanos arrastrados en su vehículo por crecida de río Limarí

19 jul. 2026 - 14:11 hrs.

¿Qué pasó?

Querían llegar hasta sus padres, que estaban aislados debido al sistema frontal, pero terminaron luchando contra la corriente. Víctor Treberton y su hermana quedaron atrapados dentro de su vehículo cuando la fuerza del río Limarí arrastró el automóvil en el que se transportaban.

En medio de la corriente lograron romper una ventana, salir del vehículo y alcanzar la orilla antes de que el agua los arrastrara.

Vehículo arrastrado por el río

La emergencia ocurrió en medio del sistema frontal que afecta a la región de Coquimbo. La crecida del río sorprendió a los hermanos cuando intentaban llegar a la casa de sus padres. El vehículo fue arrastrado por la corriente y terminó varios metros más abajo, donde permanece hasta ahora.

"La verdad que en el momento, el nerviosismo, la ansiedad, nos comió e intentamos pasar nomás, sin darnos cuenta de que había subido mucho el caudal. Íbamos con mi hermana y, al momento de querer sacar a mis viejos de donde estaban, intentamos pasar y no pudimos. El agua se llevó el vehículo, nos arrastró la corriente", recordó Víctor.

El escape desde el vehículo

Mientras el automóvil era golpeado por el agua y las piedras, ambos buscaron una forma de escapar. "Gracias a Dios pudimos romper el vidrio y poder salir. La verdad fue tirarnos al agua y tratar de salir como fuera, no quedarnos ahí", relató.

Luego explicó cómo consiguieron abandonar el vehículo: "Logré sacar el cabezal del asiento y con las partes de atrás de los fierros rompí un vidrio y subimos al techo del vehículo. De ahí saltar a lo que más pudiera de la orilla y tratar de llegar pronto para que no nos llevara. Yo salté primero, luego saltó mi hermana, donde la traté de agarrar para ayudarla y logramos zafar de eso".

El rescate llegó poco después

Tras alcanzar la orilla, los hermanos permanecieron en el lugar hasta que llegó ayuda aérea. Cerca de una hora después fueron rescatados por un helicóptero de Carabineros, mientras sus padres también eran evacuados desde el sector.

"Fue un momento muy chocante, fue fuerte. Pero todo el rato con la esperanza de lograrlo, de no quedarnos ahí, porque del otro lado estaban mis padres y teníamos que llegar donde ellos", señaló.

Tras salvar sus vidas, ahora buscan recuperar el vehículo

Con ambos fuera de peligro, la preocupación de la familia ahora está puesta en rescatar el vehículo, que quedó atrapado en el cauce del río y no cuenta con seguro.

"Vamos con la familia con el propósito de llegar a la casa, ver si podemos rescatar cosas, más ropa, porque salimos con lo puesto y, obviamente, ver si existe la posibilidad de sacar el vehículo. Necesitamos maquinaria para lograr llegar a él y ver cómo sacarlo de ahí", explicó Víctor, quien estimó que el automóvil está avaluado entre $10 y $12 millones.

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