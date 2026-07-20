Minuto a minuto
Por Javiera Rodríguez
Minuto a minuto sistema frontal: Fuerte temporal genera estragos en Coquimbo y Atacama
Actualización en vivo
2026-07-20 07:06:33
Hace 9 horas
Más de 100 mm en algunas localidades: Revisa los montos máximos de lluvia acumulados por región
La Dirección Meteorológica de Chile entregó un balance de la cantidad de agua caída en las regiones afectadas por el sistema frontal, de acuerdo a los registros entre las 08:00 horas del sábado 18 y las 20:00 horas del domingo 19 de julio.
🚨 #SistemaFrontal | 🌧️ Balance precipitaciones— MeteoChile (@meteochile_dmc) July 20, 2026
Compartimos el monitoreo de los montos de precipitación acumulada registrados entre las 08:00 hrs del sábado 18 y las 20:00 hrs del domingo 19 JUL, en estaciones meteorológicas ubicadas entre las regiones de Atacama y Biobío.
👇🏻 pic.twitter.com/4rSQpbHRlQ
Hace 9 horas
Senapred solicita evacuar sectores aledaños a Río Huasco por desborde en Vallenar
Por desborde del Río Huasco, Senapred solicitó evacuar sectores aledaños a la ribera de dicho curso de agua en la comuna de Vallenar, región de Atacama.
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, el organismo activó mensajería SAE.
¡ATENCIÓN! Por desborde del Río Huasco #SENAPRED solicita evacuar sectores aledaños a la ribera de dicho curso de agua en la comuna de #Vallenar, Región de Atacama.— SENAPRED (@Senapred) July 20, 2026
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.… pic.twitter.com/66OrLgxRxo
Hace 9 horas
Senapred mantiene Alerta Roja en Coquimbo: Advierte riesgo muy alto de aluviones y derrumbes
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que a las 02:16 horas de este lunes 20 de julio mantiene un Monitoreo por Alerta Roja debido a los diversos eventos meteorológicos que afectan a la región de Coquimbo entre el domingo 19 y el martes 21 de julio.
Según detalló el organismo, las condiciones meteorológicas favorecen la ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos y caídas de rocas), con una probabilidad calificada como "muy alta" para toda la región.
"En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, la Dirección Regional del SENAPRED mantiene la Alerta Roja Regional por evento meteorológico, que se encuentra vigente desde el 17 de julio y hasta que las condiciones así lo ameriten", informó el organismo.
Hace 9 horas
Confirman cinco víctimas fatales por sistema frontal
Tras el hallazgo del cuerpo del trabajador de CGE que se encontraba desaparecido en la región del Maule, el Gobierno y Senapred subieron a cinco la cifra oficial de fallecidos por el sistema frontal que afecta al país entre las regiones de Atacama y La Araucanía.
En el último balance, la directora nacional de Senapred, Alicia Cerián, confirmó que "fue encontrado en la comuna de Curepto, un trabajador que se encontraba justamente apoyando las labores de rehabilitación y de entrega de equipamiento a personas electrodependientes".
Con esto, añadió, las víctimas llegan a cinco fallecidos, cinco lesionados, 1.950 damnificados, principalmente en las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Biobío, además de 1.091 albergados concentrados en la Región Metropolitana, y 33.246 aislados en Atacama y Coquimbo.
Hace 9 horas
Alcaldesa de La Serena reporta personas desaparecidas por sistema frontal
La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, solicitó al Gobierno declarar zona de catástrofe en la región de Coquimbo debido a la crítica situación que enfrenta la comuna tras el sistema frontal que afecta a la zona.
La jefa comunal aseguró que existen decenas de personas aisladas, reportes de desaparecidos y serias dificultades para acceder a distintos sectores, por lo que pidió la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar las labores de búsqueda y rescate.
En conversación con Radio Bío Bío, la jefa comunal actualizó la cifra a 11 personas desaparecidas, además de 120 familias aisladas debido al desborde de ríos y la interrupción de caminos.