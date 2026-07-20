Minuto a minuto sistema frontal: Fuerte temporal genera estragos en Coquimbo y Atacama

Senapred mantiene Alerta Roja en Coquimbo: Advierte riesgo muy alto de aluviones y derrumbes

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que a las 02:16 horas de este lunes 20 de julio mantiene un Monitoreo por Alerta Roja debido a los diversos eventos meteorológicos que afectan a la región de Coquimbo entre el domingo 19 y el martes 21 de julio.

Según detalló el organismo, las condiciones meteorológicas favorecen la ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos y caídas de rocas), con una probabilidad calificada como "muy alta" para toda la región.

"En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, la Dirección Regional del SENAPRED mantiene la Alerta Roja Regional por evento meteorológico, que se encuentra vigente desde el 17 de julio y hasta que las condiciones así lo ameriten", informó el organismo.