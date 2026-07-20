Enel informa que casi dos mil clientes siguen sin luz por sistema frontal en la RM: Revisa las comunas más afectadas

20 jul. 2026 - 22:10 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó que casi dos mil clientes permanecen sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana, mientras continúan los trabajos para normalizar el servicio tras el sistema frontal que afectó a la capital.

Según detalló la compañía, la mayor parte de las interrupciones se concentra en las comunas de La Florida, Lo Prado y Til Til, donde equipos técnicos siguen desplegados para recuperar el suministro eléctrico en los sectores afectados.

Durante la jornada, Enel Distribución señaló que sus esfuerzos se han centrado principalmente en la atención de clientes domiciliarios que resultaron afectados por las lluvias y las condiciones meteorológicas registradas en la Región Metropolitana que suman en total 1.761 clientes afectados.

Enel mantiene su plan de contigencia ante posibles nuevas lluvias

La empresa indicó que las cuadrillas continúan trabajando en distintos puntos de Santiago con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible y reducir el impacto de las interrupciones.

Ante el pronóstico de nuevas precipitaciones para los próximos días en la capital, Enel informó que mantiene activo su plan de contingencia, el que considera un refuerzo de recursos técnicos y de sus canales de atención para responder oportunamente ante eventuales nuevos cortes de energía.

Asimismo, la distribuidora aseguró que continúa monitoreando de manera permanente a los clientes electrodependientes registrados, quienes son atendidos mediante protocolos especiales de prioridad para resguardar la continuidad de su atención.

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