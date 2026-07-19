Empresa CGE compensará a clientes que perdieron alimentos por cortes de luz: En estos casos no pedirá boletas

19 jul. 2026 - 17:41 hrs.

¿Qué pasó?

La Compañía General de Electricidad (CGE) anunció que implementará una compensación extraordinaria para los clientes que sufrieron pérdidas de alimentos debido a los prolongados cortes de luz provocados por el sistema frontal que afecta a gran parte del país.

La empresa informó que la medida beneficiará a usuarios de las zonas donde se registraron interrupciones de larga duración, entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

No será necesario presentar boletas en algunos casos

Según explicó la compañía, los clientes que hayan perdido alimentos por montos menores no deberán presentar boletas u otros documentos de respaldo para acceder a la compensación, un requisito que habitualmente sí se solicita en este tipo de situaciones.

En cambio, quienes hayan sufrido daños de mayor magnitud deberán acompañar evidencia de las pérdidas. CGE indicó que esos casos serán revisados de manera expedita por sus equipos comerciales.

¿Cómo solicitar la compensación?

La empresa señaló que los clientes podrán presentar su solicitud a través de cualquiera de sus canales de atención:

Oficinas comerciales

Página web de CGE

Call center

WhatsApp

Más de 1.600 brigadas desplegadas

CGE lamentó los inconvenientes ocasionados por las interrupciones del suministro eléctrico y explicó que estas se debieron a los importantes daños que el sistema frontal provocó en la infraestructura de distribución.

La compañía indicó que ha desplegado más de 1.600 brigadas y 5.000 personas en terreno para reparar la red eléctrica. Sin embargo, precisó que las labores se han visto dificultadas por caminos cortados, ríos desbordados y otros problemas de acceso derivados del temporal.

Asimismo, reiteró el llamado a no acercarse a cables o infraestructura eléctrica dañada, ya que podrían permanecer energizados, y pidió reportar cualquier emergencia a través de sus canales oficiales.

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