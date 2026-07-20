Caja de compensación entregará hasta $100 mil a afectados por sistema frontal: Conoce quiénes pueden acceder al beneficio

20 jul. 2026 - 11:15 hrs.

¿Qué pasó?

Ante el paso del sistema frontal que afecta al país, Caja La Araucana anunció un plan especial para sus afiliados y pensionados que vivan en zonas declaradas en alerta, emergencia o catástrofe.

La principal ayuda corresponde a una Asignación por Catástrofe de hasta $100.000, destinada a quienes hayan sufrido los efectos del evento climático.

A este beneficio se suman otras medidas de apoyo económico y social, como gift cards para compras esenciales, acceso a prestaciones de salud y facilidades financieras para quienes necesiten enfrentar las consecuencias de la emergencia.

¿Qué beneficios contempla el plan?

La Asignación por Catástrofe de Caja la Araucana entrega hasta $100.000 de libre disposición a afiliados afectados por el sistema frontal en zonas declaradas en alerta, emergencia o estado de catástrofe.

También podrán acceder a dos gift cards por un total de $50.000, destinadas a la compra de alimentos, artículos de aseo, productos de higiene personal y medicamentos.

En materia de salud, Caja La Araucana informó que su programa "Tu Salud Más Cerca" ofrece telemedicina gratuita las 24 horas y apoyo psicológico, sujeto a disponibilidad de profesionales.

Asimismo, con la declaración de estado de catástrofe se habilitó el Crédito Social con tasa 0% y la posibilidad de reprogramar créditos con tasa preferencial y hasta seis meses de gracia para trabajadores y pensionados.

¿Cómo obtener el beneficio?

Los afiliados que necesiten gestionar un siniestro o requieran orientación para activar su seguro de hogar pueden hacerlo a través del Centro de Contacto de Caja La Araucana, llamando al 600 422 8100, opción 5 (Otros seguros), o directamente en el Call Center de SURA, llamando al 600 411 1000.

El gerente general de Caja La Araucana, Francisco Sepúlveda, explicó que "las emergencias requieren respuestas rápidas y cercanas. Por eso activamos este plan especial para acompañar a nuestros afiliados y pensionados con soluciones concretas que les ayuden a enfrentar este sistema frontal".