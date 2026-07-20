Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Alerta

Caja de compensación entregará hasta $100 mil a afectados por sistema frontal: Conoce quiénes pueden acceder al beneficio

¿Qué pasó?

Ante el paso del sistema frontal que afecta al país, Caja La Araucana anunció un plan especial para sus afiliados y pensionados que vivan en zonas declaradas en alerta, emergencia o catástrofe.

La principal ayuda corresponde a una Asignación por Catástrofe de hasta $100.000, destinada a quienes hayan sufrido los efectos del evento climático.

A este beneficio se suman otras medidas de apoyo económico y social, como gift cards para compras esenciales, acceso a prestaciones de salud y facilidades financieras para quienes necesiten enfrentar las consecuencias de la emergencia.

Ir a la siguiente nota

¿Qué beneficios contempla el plan?

La Asignación por Catástrofe de Caja la Araucana entrega hasta $100.000 de libre disposición a afiliados afectados por el sistema frontal en zonas declaradas en alerta, emergencia o estado de catástrofe.

También podrán acceder a dos gift cards por un total de $50.000, destinadas a la compra de alimentos, artículos de aseo, productos de higiene personal y medicamentos.

En materia de salud, Caja La Araucana informó que su programa "Tu Salud Más Cerca" ofrece telemedicina gratuita las 24 horas y apoyo psicológico, sujeto a disponibilidad de profesionales.

Asimismo, con la declaración de estado de catástrofe se habilitó el Crédito Social con tasa 0% y la posibilidad de reprogramar créditos con tasa preferencial y hasta seis meses de gracia para trabajadores y pensionados.

¿Cómo obtener el beneficio?

Los afiliados que necesiten gestionar un siniestro o requieran orientación para activar su seguro de hogar pueden hacerlo a través del Centro de Contacto de Caja La Araucana, llamando al 600 422 8100, opción 5 (Otros seguros), o directamente en el Call Center de SURA, llamando al 600 411 1000

Lo más visto de Nacional

El gerente general de Caja La Araucana, Francisco Sepúlveda, explicó que "las emergencias requieren respuestas rápidas y cercanas. Por eso activamos este plan especial para acompañar a nuestros afiliados y pensionados con soluciones concretas que les ayuden a enfrentar este sistema frontal".

Leer más de

Notas relacionadas