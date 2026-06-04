Hasta $7.000 de descuento en gas y 80% en medicamentos: Los beneficios que ofrecen las cajas de compensación este invierno

04 jun. 2026 - 14:00 hrs.

Si estás afiliado a una caja de compensación, podrías acceder a importantes descuentos durante este invierno. Entre los beneficios disponibles hay rebajas en la compra de gas licuado, medicamentos, consultas médicas, alimentos e incluso servicios para el hogar.

La iniciativa impulsada por Cajas de Chile busca ayudar a trabajadores y pensionados a enfrentar los gastos que suelen aumentar durante los meses más fríos del año, especialmente aquellos relacionados con calefacción y salud.

¿Qué beneficios ofrecen las cajas de compensación este invierno?

Las cuatro cajas de compensación del país: Los Héroes, Los Andes, 18 y La Araucana cuentan con una serie de convenios y descuentos para sus afiliados. Entre los principales beneficios destacan:

Descuentos de hasta $7.000 en cilindros de gas licuado.

licuado. Rebajas de hasta 80% en medicamentos .

. Consultas médicas con copagos que, en algunos casos, son inferiores a $1.000 .

con copagos que, en algunos casos, son inferiores a . Telemedicina gratuita o a bajo costo.

o a bajo costo. Descuentos de hasta 20% en supermercados y comercios asociados.

y comercios asociados. Beneficios para compras de artículos de limpieza y productos para el hogar.

y productos para el hogar. Opciones para acceder a la vacuna contra la influenza por menos de $1.000 en algunos casos.

Descuentos en calefacción

Uno de los beneficios más utilizados durante el invierno corresponde a los convenios con distribuidoras de gas licuado. Gracias a estos acuerdos, los afiliados pueden acceder a descuentos que llegan hasta los $7.000 por carga, además de promociones especiales para cilindros de 11 y 15 kilos.

Rebajas en medicamentos y atención médica

Las cajas también cuentan con convenios en farmacias que permiten acceder a descuentos que van desde 45% hasta 80% en determinados medicamentos.

Además, los afiliados pueden acceder a consultas médicas generales y de especialidad con copagos reducidos, junto con servicios de telemedicina gratuitos o con valores preferenciales. A esto se suman convenios con centros médicos a lo largo del país y reembolsos para algunas prestaciones de salud.

¿Cómo saber a qué caja de compensación estás afiliado?

Si no recuerdas cuál es tu caja de compensación, puedes consultarlo ingresando tu RUT en la plataforma de Cajas de Chile (pincha aquí).

Una vez identificada tu afiliación, podrás revisar directamente los convenios, descuentos y beneficios que tiene disponibles tu caja para este invierno en los siguientes enlaces:

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