¿Cuántas veces se puede faltar al trabajo en un mes sin arriesgar un despido? Conoce los límites que fija la ley

20 jul. 2026 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

El ausentismo laboral es una materia regulada por la legislación chilena para equilibrar los deberes del trabajador con la continuidad operativa de las empresas. El Código del Trabajo estipula márgenes claros para determinar cuándo las inasistencias de un empleado se consideran una falta grave que permite al empleador terminar con el contrato de trabajo, eximiéndolo de pagar cualquier tipo de indemnización por años de servicio.

Los tres escenarios que arriesgan tu contrato

De acuerdo con el Artículo 160 N°3 de la normativa laboral, un empleador puede aplicar el término de la relación laboral de manera justificada si el trabajador falta a sus labores sin causa legal ni aviso previo bajo los siguientes tres escenarios específicos dentro de un mismo mes calendario:

Dos días seguidos: Faltar al empleo durante dos jornadas consecutivas.

Faltar al empleo durante dos jornadas consecutivas. Dos lunes en el mes : Acumular dos inasistencias en el primer día de la semana laboral dentro de ese periodo.

: Acumular dos inasistencias en el primer día de la semana laboral dentro de ese periodo. Tres días en total: Faltar durante tres días consecutivos o no consecutivos a lo largo del mes.

El descuento de remuneraciones y despidos extraordinarios

El incumplimiento de la jornada laboral pactada genera consecuencias financieras directas, independiente de si se alcanzan los límites para un despido. La ley faculta a las empresas a descontar de la liquidación de sueldo el tiempo proporcional a las horas o días no trabajados. Del mismo modo, si los atrasos reiterados están sancionados en el reglamento interno de la compañía, se pueden realizar las rebajas correspondientes por el tiempo de retraso.

Asimismo, existen situaciones particulares donde una sola ausencia puede constituir una causal legítima de desvinculación. Esto ocurre cuando la falta del trabajador compromete directamente la seguridad o el funcionamiento de la empresa, pone en riesgo a los demás trabajadores o se traduce en un incumplimiento calificado como grave respecto a las obligaciones que estipula su contrato.

Mecanismos de justificación y plazos legales

Para que una inasistencia no sea tipificada como injustificada, el empleado tiene la obligación de dar aviso oportuno a la administración de la empresa lo antes posible.

Junto con la notificación, se deben presentar los documentos correspondientes. Ante un problema de salud, los trabajadores del sector privado cuentan con un plazo máximo de dos días hábiles para ingresar y presentar la respectiva licencia médica electrónica.

Por otra parte, la legislación vigente contempla causales justificadas específicas que no se consideran ausencias laborales, tales como los permisos pagados por matrimonio o nacimiento, y las herramientas de la normativa de conciliación de la vida personal y familiar, que resguardan a los cuidadores de menores o personas dependientes ante emergencias imprevistas de cuidado.