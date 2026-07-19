Lluvias seguirán este lunes: ¿Qué pasa si no puedes ir a trabajar por el sistema frontal?

19 jul. 2026 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

Las lluvias seguirán marcando el inicio de la próxima semana. El sistema frontal continuará afectando este lunes 20 de julio a distintas zonas del país, con pronóstico de nuevas precipitaciones y clases suspendidas en zonas de las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. En ese escenario, una de las principales dudas que surge entre los trabajadores es qué ocurre si las condiciones les impiden llegar a sus lugares de trabajo.

La Dirección del Trabajo (DT) recordó cuáles son los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los empleadores cuando un temporal dificulta o imposibilita el traslado. El organismo precisó qué establece la legislación laboral en casos de cortes de caminos, interrupciones del transporte u otras consecuencias derivadas del sistema frontal.

¿Pueden despedirte o descontarte el sueldo si faltas?

Uno de los puntos que aclaró la Dirección del Trabajo es qué ocurre cuando un trabajador no puede asistir a su lugar de trabajo debido a cortes de caminos, interrupciones del transporte u otras consecuencias derivadas del sistema frontal.

Al respecto, el director nacional del Trabajo, David Oddó, sostuvo que "si el temporal le impide llegar a su trabajo y lo justifica, eso no puede terminar en un despido ni en un descuento sobre sus remuneraciones. Nadie debe arriesgar su vida o su salud por llegar a trabajar".

La autoridad agregó que las actividades deben retomarse únicamente cuando existan condiciones seguras para hacerlo. "Cuando las condiciones permitan continuar trabajando de forma segura, es el momento en que debemos hacerlo, no antes. La ley es clara y debemos cumplirla", afirmó.

¿Qué obligaciones tienen los empleadores?

La Dirección del Trabajo recordó que los empleadores tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de sus trabajadores.

En ese sentido, Oddó explicó que "si existe un riesgo, deberán adoptarse las medidas que correspondan y eso incluye la suspensión de las labores cuando sea necesario. Luego, cuando las condiciones lo permitan, las actividades se pueden retomar".

Por su parte, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, llamó a priorizar la seguridad de las personas ante la contingencia. "Como Gobierno estamos desplegados y coordinados para proteger la vida de los ciudadanos en una situación como la anunciada. Por ello, queremos hacer un llamado a la tranquilidad a trabajadores y empleadores del país para proteger la vida y seguridad de las personas", señaló.

Dirección del Trabajo habilita canal para denuncias

La institución informó que habilitó el correo dtfrentemaltiempo@dt.gob.cl para recibir denuncias relacionadas con eventuales incumplimientos laborales derivados del sistema frontal.

Asimismo, recordó que las consultas también pueden realizarse a través del sitio web de la Dirección del Trabajo o llamando al 600 450 4000.

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