Hasta 60 mm de lluvia: Actualizan alarma meteorológica por precipitaciones intensas en la región de Coquimbo

19 jul. 2026 - 07:28 hrs.

¿Qué pasó?

A primera hora de la mañana de este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó la alarma por "precipitaciones intensas" que se encuentra vigente en la región de Coquimbo, modificando los días en que se producirá el fenómeno y la cantidad de lluvia estimada que caerá en la zona.

Según el sitio web del organismo, las alarmas se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas".

La actualización de la alarma

Si bien en un inicio la medida se emitió hasta la jornada del martes, con la actualización sólo estará vigente hasta la mañana de este lunes.

De acuerdo al nuevo reporte de Meteorología, el sistema frontal dejará en la región de Coquimbo entre 40 y 60 milímetros de precipitaciones.

Alerta por precipitaciones

Además, hasta la noche del lunes hay una alerta por "precipitaciones moderadas a fuertes" en algunas zonas de las regiones de Atacama y Coquimbo.

Se esperan que este domingo caigan entre 20 y 30 milímetros en el litoral, la pampa, la precordillera y la Cordillera de la Costa y los sectores de valles, de la región de Atacama.

En tanto, este lunes se registrarían entre 25 y 35 milímetros en la Cordillera de la Costa de Coquimbo.

Aviso por precipitaciones

También se emitió un aviso por "precipitaciones normales a moderadas" en algunas zonas de las regiones de Coquimbo y Valparaíso, desde la madrugada de este lunes hasta la noche del martes.

Estos son los montos estimados de lluvia en cada zona que sería afectada:

Región de Coquimbo

Litoral: entre 10 y 20 milímetros el lunes y el martes.

Cordillera de la Costa: entre 15 y 25 milímetros el martes.

Región de Valparaíso

Litoral: entre 20 y 35 milímetros el lunes, y entre 20 y 30 milímetros el martes.

Cordillera de la Costa: entre 20 y 35 milímetros el lunes.

Precordillera y valles precordilleranos: entre 20 y 35 milímetros el lunes.

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