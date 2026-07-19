Ruta 5 queda cortada entre Copiapó y Vallenar por inundaciones: Decenas de vehículos permanecen detenidos en peaje Totoral

19 jul. 2026 - 18:41 hrs.

¿Qué pasó?

La Ruta 5 Norte permanece completamente cortada a la altura del peaje Totoral, entre Copiapó y Vallenar, debido a inundaciones registradas en la misma vía producto de las intensas precipitaciones que afectan a la región de Atacama.

El enviado especial de Meganoticias, Matías Jeanneret, informó desde el lugar que personal de la concesionaria cerró el tránsito y comenzó a comunicar a los conductores que no es posible continuar hacia el sur.

“La orden es que todos los vehículos se tienen que devolver hacia el norte”, señaló Jeanneret, explicando que hasta el momento no existe un tiempo estimado para la reapertura de la ruta.

En el sector permanecen detenidos cerca de 25 a 30 camiones, además de buses con pasajeros que se dirigían hacia Santiago. Algunos conductores aseguran que permanecerán en el lugar a la espera de nuevas instrucciones, mientras que en el caso de los buses, las empresas evalúan si autorizan el retorno hacia Copiapó para entregar alimentación y servicios básicos a los pasajeros.

Uno de los conductores afectados relató que lleva carga con destino a Santiago y que no tiene alternativas para continuar su viaje. “Aquí, hasta mañana, nos vamos a quedar”, comentó, debido a la imposibilidad de avanzar o tomar otra ruta.

Durante el despacho en vivo, comenzaron a sonar las alertas SAE enviadas por Senapred en los teléfonos de algunos conductores, debido al riesgo asociado al aumento del caudal del río Huasco. El mensaje indicaba evitar acercarse al sector Callejón Martínez, en la comuna de Vallenar, por alerta de crecida.

La situación complica aún más las alternativas de desplazamiento, ya que una eventual ruta por la costa hacia Huasco también presenta cortes producto de las condiciones generadas por el sistema frontal.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la emergencia y recomiendan a los conductores evitar desplazarse hacia las zonas afectadas hasta contar con información oficial sobre la habilitación de las rutas.

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