Las imágenes de una villa de casas nuevas completamente inundada en La Serena: Hay cerca de 100 familias afectadas

20 jul. 2026 - 13:43 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas precipitaciones ocurridas en las últimas horas provocaron que una villa de casas nuevas quedara inundada por completo en La Serena, en la región de Coquimbo.

Se trata de la villa Mirador de la Hacienda, que se vio afectada por el desborde del estero Bellavista. El agua llegó hasta ese sector donde viven cerca de cien familias.

Las precipitaciones no solo inundaron las calles, ya que también ingresaron a las viviendas, destruyendo varios de los muebles y otros electrodomésticos.

La ausencia de motobombas

Unas imágenes compartidas en Meganoticias Alerta dejaron en evidencia la cantidad de agua que ingresó a una casa. Por este motivo, los vecinos piden la llegada de un camión aljibe o motobombas para drenar la lluvia que se acumuló.

Los propietarios de las viviendas han apuntado a la constructora por no haber construido el alcantarillado correspondiente, lo que permitió que el agua alcanzara casi medio metro en las casas.

La región de Coquimbo es una de las más afectadas en los últimos días por el sistema frontal. Las intensas precipitaciones han provocado cortes de caminos y la crecida de ríos, por lo que los habitantes se han tenido que poner a resguardo.

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