Roca de 40 toneladas cayó en su pieza mientras dormía: Menor se salva de milagro durante temporal en Putaendo

20 jul. 2026 - 12:41 hrs.

¿Qué pasó?

Una adolescente de 16 años se salvó de milagro, luego de que una roca de grandes proporciones cayera sobre su vivienda durante el temporal que afectó a la región de Valparaíso.

El hecho ocurrió a eso de las 03:40 horas del pasado sábado en la comuna de Putaendo, mientras la familia se encontraba durmiendo al interior de la casa.

El desprendimiento de la roca

El enorme bloque, de aproximadamente 40 toneladas, se desprendió desde la ladera del cerro El Llano a causa de un aluvión provocado por las intensas lluvias.

La roca impactó directamente en una de las habitaciones del inmueble, en donde descansaba la adolescente. Pese a la magnitud del impacto, la menor logró sobrevivir y solo sufrió lesiones de carácter leve.

"Escuchamos a mi sobrina que estaba llorando"

"Nos encontrábamos todos durmiendo y se escucha un estruendo. No pasan ni 3 segundos, que fueron eternos,... con quebrazón de árboles, sonido y una explosión", recordó Óscar, uno de los moradores.

"La explosión que se siente es cuando la roca de 40 toneladas golpea parte de la casa, destruyéndola por completo", comentó.

De acuerdo a su relato, posterior al hecho, salió con su hermano a revisar, buscaron una luz y se encontraron con un exterior "lleno de polvo, producto de la destrucción de la casa".

Fue en ese momento cuando "escuchamos a mi sobrina que estaba llorando. No sé cómo la sacamos de ahí, porque realmente no recuerdo. Sé que la saqué en brazos, con sus manos cortadas, bastante daño".

El accidente podría haber sido mortal, sin embargo, todos se salvaron. "Estamos con vida todos. Realmente, de milagro estamos todos con vida", añadió.

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