¿Cuántos milimetros de agua han caído en Santiago? Revisa el balance de las lluvias en la Región Metropolitana

20 jul. 2026 - 12:05 hrs.

¿Qué pasó?

El paso del intenso sistema frontal que afecta a la zona central del país continúa dejando importantes montos de precipitaciones en la Región Metropolitana. En su balance diario, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó la cantidad de agua caída en las principales estaciones meteorológicas de Santiago durante las últimas 24 horas, así como el acumulado total a la fecha.

Según los últimos datos entregados, la estación de Quinta Normal registra un acumulado de 141,9 mm, mientras que en las últimas 24 horas han caído 15,5 mm. En la misma línea, la estación de Pudahuel reporta un acumulado de 124,4 mm, con 14,5 mm registrados en el último día.

Comparación con años anteriores

En contraste con la cantidad de agua caída durante 2025, el panorama muestra un incremento en comparación con la misma fecha del año pasado, ya que Quinta Normal registró 138,5 mm y Pudahuel alcanzó los 114,7 mm.

Sin embargo, la intensidad de lo que llevaba el sistema frontal todavía no ha dejado los milímetros de agua que debiese tener la capital en un año normal. Según indica la DMC, para esta época del año, lo normal sería de 177,1 mm en Quinta Normal y 140,5 mm en Pudahuel, lo que representa un déficit del -19,9% y -11,5% respectivamente, en cada una de las estaciones.

¿Cómo estará el tiempo el martes y miércoles en Santiago?

No obstante, el acumulado podría alcanzar las cifras de un año normal, porque, según los pronósticos de la entidad, las precipitaciones no cesarán este lunes. El martes 21 de julio continuará con cielos cubiertos y chubascos durante la madrugada. Durante la mañana y la tarde habrá lluvia con viento de entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. Para la noche del martes se esperan chubascos débiles; las temperaturas irán desde los 8°C de mínima y 12°C de máxima.

Para el miércoles 22 de julio las precipitaciones declinarían; se prevén únicamente chubascos aislados durante la madrugada. Asimismo, se registrará una baja en las temperaturas, marcando una mínima de 5°C y una máxima que llegará hasta los 14 °C.

DMC

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