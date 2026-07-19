Hasta 40 mm de precipitaciones: Meteorología actualiza y emite "avisos" por lluvias en zonas de 7 regiones a partir del lunes
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos y actualizó uno previo relativo a "precipitaciones normales a moderadas" que afectarán hasta con 40 mm de lluvias a zonas de siete regiones del país.
Vuelven las lluvias a la zona central
Primeramente, el organismo actualizó el aviso de precipitaciones por el "sistema frontal" que afectarán entre la madrugada del lunes 20 a la mañana del miércoles 22 de julio a sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule y Ñuble.
Región de Coquimbo
- Litoral: 10-20 mm (lunes 20) y 10-20 mm (martes 21).
- Cordillera Costa: 15-25 mm (martes 21).
Región de Valparaíso
- Litoral: 20-35 mm (lunes 20) y 20-30 mm (martes 21).
- Cordillera Costa: 20-35 mm (lunes 20).
- Precordillera y valles precordilleranos: 20-35 mm (lunes 20).
Región de O'Higgins
- Litoral: 25-35 mm (martes 21).
- Cordillera Costa: 20-30 mm (martes 21).
Región del Maule
- Litoral: 30-40 mm (martes 21).
- Cordillera Costa: 25-35 mm (martes 21).
Región de Ñuble
- Litoral: 25-35 mm (martes 21).
Lluvias continuarán hasta el martes en Atacama
Entre la mañana del lunes 20 y la mañana del martes 21 de julio, un "frente frío" provocará que las lluvias continúen en diferentes sectores de la región de Atacama.
Región de Atacama
- Litoral: 5-15 mm.
- Cordillera Costa y sectores de valles: 5-15 mm.
- Pampa: 10-20 mm.
- Precordillera: 10-20 mm.
Las precipitaciones alcanzarán hasta Antofagasta
Finalmente, la DMC emitió un último aviso por el "sistema frontal", el cual indica que entre la noche de este domingo 19 y la mañana del martes 21 de julio las lluvias llegarán hasta la región de Antofagasta.
Región de Antofagasta
- Costa (Paposo al sur): 2-5 mm (domingo 19) y 1-3 mm (lunes 20).
Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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