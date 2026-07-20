Temporal causa estragos en La Serena: Video muestra a vehículos atrapados por el barro

20 jul. 2026 - 09:49 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal ha causado estragos en la zona centro norte del país, dejando zonas completamente inundadas, calles cortadas y decenas de personas aisladas.

Uno de los lugares afectados por el devastador temporal es la ciudad de La Serena, en la región de Coquimbo, principalmente en los sectores rurales.

La cámara de Mucho Gusto captó una escena preocupante: vehículos atrapados por el lodo en el camino que lleva al sector de El Islón, lugar hasta donde también se desplazaba el equipo del matinal.

Decenas de personas aisladas

Producto de la lluvia, la ruta permanece interrumpida y no se puede cruzar, dejando en el sector de El Islón a cerca de 80 personas aisladas.

Carlos Rojas, uno de los conductores que buscaba cruzar, comentó al matinal que le avisaron que su familia había perdido sus casas.

"Mi familia y mis hijas viven allá, y trato de pasar para llevarles conforts y cuestiones, y estoy preocupado por eso", señaló al borde de las lágrimas.

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