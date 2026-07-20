Alcaldesa de La Serena confirma muerte de mujer en Cajón del Romero

20 jul. 2026 - 10:22 hrs.

¿Qué pasó?

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, confirmó en la mañana de este lunes la muerte de una mujer en el sector del Cajón del Romero, región de Coquimbo.

Cabe señalar que en primera instancia había trascendido que la fallecida se trataba de la criancera desaparecida en Alto del Carmen, pero posteriormente se aclaró que era otra mujer.

¿Qué dijo la alcaldesa?

La jefa comunal dio la noticia en el matinal "Mucho Gusto" y señaló que "acaban de llegar nuestros equipos al sector y me acaban de ratificar a las 09:57 de esta lamentable situación".

"Yo tengo el corazón partido porque lo hemos dado todo. Nos preparamos y es lamentable cuando uno ve estas personas. Esto no fue al azar. Fue algo que se pronosticó. Las personas están asustadas", sostuvo.

Agregó que "yo no tengo palabras porque esto se pudo haber prevenido. La zona de catástrofe debió haber sido el día de ayer. Cuando lamentamos una vida, a mí me duele como alcaldesa".

El balance de la alcaldesa

Norambuena continuó con su relato y explicó que "teníamos dos presuntos fallecimientos. Uno era esta mujer en el Cajón del Romero, eso ya está retificado. Lo otro, estamos esperando que lleguen equipos al sector de El Chacay para poder ratificar esta información".

La edil señaló "creo que la encontraron en un sector. No lo puedo ratificar, esto está en desarrollo. Estamos a la espera de que lleguen nuestros equipos".

Por último, hizo hincapié en el caso de una mujer quedó aislada y no llegó a su diálisis: "Necesitamos la ayuda de las clínicas y los espacios privados, porque acá hay una emergencia. Hacemos el llamado a que se pongan la mano en el corazón".

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