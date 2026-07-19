Sistema frontal en el país: Estas son todas las comunas que no tendrán clases el lunes 20 de julio

19 jul. 2026 - 18:55 hrs.

¿Qué pasó?

Debido a las afectaciones por el sistema frontal, el Gobierno anunció la suspensión de clases para el día lunes 20 de julio en algunas comunas del país. Una medida que busca evitar situaciones de riesgo para los estudiantes de establecimientos públicos y privados.

El Ejecutivo informó de la suspensión de las actividades escolares en la provincia de Huasco, región de Atacama, en toda la región de Coquimbo, la parte continental de la región de Valparaíso y la comuna de San José de Maipo en la Región Metropolitana.

Debido al pronóstico de nuevas lluvias en otras regiones del país, el Colegio de Profesores le solicitó al Gobierno evaluar una ampliación "preventiva" de la suspensión de clases; sin embargo, dicha petición fue descartada y solo se sumaron la noche del domingo tres comunas más de Atacama.



¿Cuáles son las comunas donde no habrá clases el lunes?

Estas son las comunas del país que hasta ahora no tendrán clases el día lunes 20 de julio:

Región Metropolitana

San José de Maipo.

Región de Atacama

Caldera.

Copiapó.

Tierra Amarilla.

Alto del Carmen.

Freirina.

Huasco.

Vallenar.

Región de Coquimbo

Andacollo.

Coquimbo.

La Higuera.

La Serena.

Paihuano.

Vicuña.

Combarbalá.

Monte Patria.

Ovalle.

Punitaqui.

Río Hurtado.

Canela.

Illapel.

Los Vilos.

Salamanca.

Región de Valparaíso

Calle Larga.

Los Andes.

Rinconada.

San Esteban.

Cabildo.

La Ligua.

Papudo.

Petorca.

Zapallar.

Hijuelas.

La Calera.

La Cruz.

Nogales.

Quillota.

Algarrobo.

Cartagena.

El Quisco.

El Tabo.

San Antonio.

Santo Domingo.

Catemu.

Llay-Llay.

Panquehue.

Putaendo.

San Felipe.

Santa María.

Casablanca.

Concón.

Puchuncaví.

Quintero.

Valparaíso.

Viña del Mar.

Limache.

Olmué.

Quilpué.

Villa Alemana.

¿Qué colegios suspenderán sus clases?

Además de la suspensión total de clases en las comunas antes mencionadas, hay algunos establecimientos específicos que no abrirán sus puertas con motivo del sistema frontal:

Región Metropolitana

Quinta Normal

Escuela Lo Franco.

San Ramón

Centro Educacional San Ramón.

Cerro Navia

Leonardo Da Vinci.

Pudahuel

CEP Caren.

Talagante

Escuela Manuel Rodríguez.

Liceo Grecia.

Liceo Bicentenario.

Jardín Infantil Tegualda (hasta el miércoles 22).

Jardín Infantil Roto Chileno (hasta el miércoles 22).

Región del Maule

Chanco

Escuela Carreras Cortas.

Escuela Antonieta León.

Constitución

Liceo Bicentenario de Excelencia Técnico Profesional Putú.

Pelluhue

Jardín Infantil Casita del Bosque.

Región del Biobío

Alto Biobío

Todas las escuelas y el liceo del SLEP Puelche.

Coronel

Liceo Juan José Latorre (Isla Santa María).

Liceo Antonio Salamanca.

Liceo Rosita Renard.

Escuela Rosa Medel.

Escuela Rosa Yáñez.

Escuela Playas Negras.

Escuela Ramón Freire.

Escuela Jorge Rojas.

Escuela Víctor Domingo Silva.

Escuela Remigio Castro.

Escuela Adelaida Migules.

Escuela Vista Hermosa.

Lota

Liceo Carlos Cousiño de Lota.

Liceo Politécnico Rosauro Santana Ríos.

CEIA Lota.

Sala Cuna Cielo Azul.

San Pedro de la Paz

Escuela Sargento Candelaria.

Escuela Boca Biobío Sur.

Liceo Michaihue.

Jardín Infantil Michaihue Alto.

Jardín Infantil Villa Galvarino.

Jardín Infantil Boca Biobío.

Jardín Infantil Villa Los Escritores.

Jardín Infantil Lomitas.

En el caso de los colegios particulares o particulares subvencionados, debes revisar la información en los canales oficiales de dichos establecimientos.

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