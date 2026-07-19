Suspensión de clases para el lunes: Estas son las regiones donde se ha implementado la medida

19 jul. 2026 - 08:14 hrs.

¿Qué pasó?

Las autoridades determinaron suspender de forma total las actividades escolares para este lunes 20 de julio en algunos puntos del territorio nacional.

La medida fue anunciada de manera oficial, luego de un balance e informes técnicos que daban cuenta de la gravedad de la contingencia meteorológica que afecta a la zona central y norte chico del país, buscando mitigar riesgos asociados a los traslados en medio del temporal.

¿Qué regiones están incluidas en el anuncio?

De acuerdo a la información oficial entregada por el Gobierno, las zonas específicas en donde se aplicará la suspensión de clases para este lunes 20 de julio son las siguientes:

Región de Coquimbo: Suspensión total en todas sus comunas y provincias de la región.

Región de Valparaíso: Suspensión para todo el territorio continental de la región.

Región de Atacama: Suspensión acotada exclusivamente para la Provincia de Huasco.

Desde el Ministerio de Educación (Mineduc) recalcaron enfáticamente que esta decisión es preventiva.

El principal objetivo de las autoridades es resguardar de forma oportuna la integridad y seguridad de toda la comunidad educativa, incluidos los estudiantes, profesores, asistentes de la educación y apoderados.

Asimismo, se detalló que la interrupción rige de igual manera tanto para los establecimientos públicos como para los colegios particulares subvencionados y privados, abarcando los niveles de enseñanza parvularia, básica y media.

¿Qué ocurre con las instituciones de educación superior?

Las autoridades aclararon que, en el caso de las instituciones de educación superior, la legislación vigente les otorga autonomía.

Debido a esto, cada plantel y casa de estudios superiores deberá evaluar de forma interna la situación de sus campus y determinar, de manera independiente, si deciden adherirse a la suspensión o si mantendrán sus actividades académicas de forma remota o presencial durante la jornada.

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