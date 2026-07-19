Andacollo queda aislado por sistema frontal: Camino está cortado y preocupa traslado de pacientes que necesitan diálisis

19 jul. 2026 - 19:52 hrs.

¿Qué pasó?

La comuna de Andacollo, en la región de Coquimbo, quedó aislada durante la tarde de este domingo producto de los cortes de caminos generados por el sistema frontal que afecta a la zona.

Particularmente, la ruta D-51, que conecta Andacollo con La Serena y Coquimbo, fue cerrada debido al aumento del caudal y al flujo de agua que circula por el sector de Maitencillo.

A esto se suma que los caminos secundarios que unen a la comuna con otras zonas, como Río Hurtado y Vicuña, también presentan cortes producto de bajadas de quebradas y rodados, por lo que actualmente no existe tránsito vehicular desde ni hacia Andacollo.

Preocupa situación de pacientes que necesitan diálisis

Uno de los principales problemas que enfrenta la comuna debido al aislamiento es la situación de las personas que requieren tratamientos médicos fuera de Andacollo.

De acuerdo con lo informado por autoridades municipales, cerca de 20 personas deben trasladarse hasta centros de diálisis ubicados en La Serena y Coquimbo durante la semana.

El administrador municipal de Andacollo, Wilson Núñez, explicó que "tenemos alrededor de 20 personas que se dializan en La Serena y Coquimbo en dos turnos. Unos de lunes, miércoles y viernes, los otros de martes, jueves y sábado. Ya mañana le corresponde al primer turno, por lo tanto, hay que ver cómo lo hacemos con esas personas", señaló.

Caudal de quebradas continúa aumentando

Mientras se mantiene el aislamiento, equipos locales siguen monitoreando el comportamiento del agua en la zona debido al aumento del caudal de la quebrada y del río Andacollo.

Según el reporte entregado desde el lugar, las condiciones meteorológicas impiden hacer trabajos para habilitar nuevas rutas, debido a la intensidad de las precipitaciones y al riesgo asociado a los desplazamientos.

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