Messi rompe el silencio tras derrota en la final del Mundial: "El dolor es muy grande"

20 jul. 2026 - 14:59 hrs.

Un día después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial, Lionel Messi dijo este lunes que "va a costar que cierre esta herida", en un mensaje en redes sociales en el que no aclaró su futuro con la selección.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", escribió el capitán albiceleste en un texto en Instagram.

"Pero también me quedo con todo lo bueno... Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", remarcó el Diez.

Messi, como el resto de sus compañeros, abandonó el domingo el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey) sin hacer declaraciones tras la derrota ante España por 1-0 con un gol de Ferran Torres en la prórroga.

Por una vez, la estrella del Inter Miami no pudo desplegar su magia en un partido en el que el ataque argentino se vio completamente maniatado por la Roja.

Messi se quedó a un solo paso de conquistar un segundo título consecutivo del Mundial para su país. En 2014 también sufrió una derrota en su primera final mundialista frente a Alemania antes de alcanzar el trofeo en Catar 2022.

El domingo, tras recibir la medalla de plata, se quebró en llanto cuando la selección fue a agradecer el apoyo de sus aficionados.

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", recordó Messi, autor de ocho goles en el certamen.

"Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", afirmó.

"También quiero felicitar a España por el campeonato", agregó Messi para cerrar el mensaje a sus 514 millones de seguidores en Instagram.

Futuro en el aire

Según la prensa local, Messi no formaba parte del grupo de jugadores de la selección argentina que regresaba el lunes a Buenos Aires, donde iban a ser recibidos por su afición.

Algunos futbolistas del plantel se reincorporaba con sus clubes o iniciaban un periodo de descanso, avanzó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Además de arropar a sus jugadores tras la dolorosa derrota, Argentina está también en vilo por conocer si Messi seguirá al frente de la selección o pondrá fin a esta etapa de su extraordinaria carrera.

El punta ha dejado entrever que esta era su última aparición en la Copa del Mundo pero, ilusionada con la forma en que lideró de nuevo al equipo, la hinchada argentina sueña con que al menos encabece la defensa del título de la Copa América en 2028.

El pasado octubre, Messi extendió su contrato con el Inter Miami precisamente hasta el final de la temporada 2028, cuando habrá cumplido 41 años.

El Inter no ha confirmado cuándo recibirá de vuelta a Messi, y a su compañero Rodrigo De Paul, para retomar la acción en la liga norteamericana (MLS).

La franquicia floridana, vigente campeona de la MLS, tiene el miércoles su primer compromiso post Mundial en una visita del Chicago Fire, que puede hacer debutar a su flamante fichaje Robert Lewandowski.

Posteriormente el Inter enfrentará el sábado al Montreal y el 1 de agosto al Columbus Crew antes de empezar la disputa de la Leagues Cup, torneo conjunto con la liga mexicana.

También está en el aire la presencia de Messi en el Juego de las Estrellas, que enfrenta a un combinado de figuras de la MLS ante otro de la liga mexicana, que se jugará el 29 de julio en Charlotte.

Messi fue votado para este partido de exhibición del que nunca ha mostrado interés en ser parte desde que aterrizó en 2023 en Miami.

En 2025 declinó participar, ganándose un juego de sanción, y tampoco aparece en los carteles publicitarios de la edición de este año.

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