Prensa mundial celebra que "reyes" españoles doblegaran a "criminales" argentinos

20 jul. 2026 - 11:31 hrs.

"La selección más grande del siglo XXI": la prensa internacional rindió honores a España y le agradeció por "salvar el fútbol", al conquistar el domingo la Copa del Mundo frente a unos argentinos vapulados por su comportamiento.

"Los nuevos reyes", titula el diario deportivo francés l'Equipe, entusiasmado con la que ya es "la mayor selección del siglo XXI", con sus tres Eurocopas (2008, 2012, 2024) y sus dos Mundiales (2010 y 2026).

Dominante en todo el partido, la Roja fue contenida hasta la segunda prórroga por una Albiceleste prácticamente inofensiva, que realizó su primer disparo a marco al minuto 117.

De juego rocoso más allá de lo permitido, como lo refleja la expulsión de Enzo Fernández (90+3), la banda de Messi no limpió su imagen, y más bien se envolvió en algunas trifulcas después del partido.

"En una tarde neoyorquina, como un gusano en medio de la Gran Manzana, Argentina finalmente pagó por intentar transformar un partido de fútbol en una gresca callejera", fustigó el tabloide británico The Sun, que celebró el desenlace como de "cuento de hadas".

La prensa inglesa retomó ese tono cáustico: "tácticas cínicas", apuntó The Guardian, mientras The Daily Mail carga contra unos argentinos que "perdieron la cabeza" al final del encuentro, con Leandro Paredes al frente, exhibido en grande empujando a un rival por el cuello.

"Fútbol 1-Criminales 0. Hicieron falta las prórrogas para lograrlo pero, gracias a Dios, se logró. El deporte se impuso (...) Cualquier otra cosa se habría sentido como un crimen", bramó The Telegraph.

"La destructividad de Argentina fue castigada", "Messi se quedó sin una salida triunfal", destacó el diario suizo alemán Tages-Anzeiger.

En casa los medios fueron igualmente eufóricos en celebrar el triunfo español.

"¡¡¡Los Reyes de todos los tiempos!!!", exclamó el periódico deportivo Marca en su página de internet junto a una foto de la selección española.

"La peor final"

"Fin de la ilusión", tituló el diario argentino La Nación. "La selección argentina luchó hasta el final pero nunca logró imponer su juego", agregó.

Página 12 fue más severo, al criticar un "muy mal partido" de la Albiceleste que se salvó gracias a la gran actuación del arquero Emiliano Martínez.

En Italia, la Gazzetta Dello Sport enfatizó el dominio total de la Roja: "20 disparos contra dos (...) esta cifra ilustra una de las victorias más merecidas de las finales de la Copa del Mundo".

"En el plano futbolístico, la final decepcionó mucho", resumió el diario alemán Bild, criticando la falta de ataque argentino.

Entre las pausas de hidratación convertidas en pausas publicitarias, y la omnipresencia del presidente Donald Trump, quien se demoró en el podio mientras los españoles levantaban el trofeo, el Mundial ha sido claramente el de la desmesura.

Y sin embargo, terminó con "probablemente la peor final de Copa del Mundo que se recuerde", consideró ESPN, referencia de la prensa deportiva en Estados Unidos.

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