De Alexis Sánchez al baño de Lamine Yamal: Los memes no perdonaron a Messi tras la derrota de Argentina en el Mundial

19 jul. 2026 - 22:05 hrs.

La final de la Copa del Mundo 2026 no solo dejó a España como el nuevo campeón del torneo, sino también una verdadera avalancha de memes en redes sociales.

La selección española derrotó este domingo 19 de julio por 1-0 a Argentina con un gol de Ferran Torres en el minuto 106 del tiempo suplementario, resultado con el que destronó a la albiceleste, vigente campeona desde el Mundial de Catar en 2022.

Tras el pitazo final, los usuarios de redes sociales reaccionaron con creatividad y humor, publicando una gran cantidad de memes dirigidos principalmente a Lionel Messi.

Alexis Sánchez, Lamine Yamal e Infantino de protagonistas

Uno de los más compartidos recuperó la icónica imagen de Alexis Sánchez observando fijamente a Messi durante la final de la Copa América Centenario 2016, cuando La Roja se impuso a Argentina. El meme, que con el paso de los años se ha convertido en un clásico de internet, volvió a viralizarse tras la derrota de la albiceleste.

Otro de los memes más comentados utilizó la famosa fotografía de Lionel Messi junto a Lamine Yamal. En la imagen original, el capitán argentino aparece bañando al entonces pequeño futbolista, quien hoy es una de las grandes figuras de España y del Barcelona. Sin embargo, tras la consagración del conjunto europeo, la imagen fue invertida para bromear con el resultado de la final.

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