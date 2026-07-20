No habrá recepción oficial: Sin Messi, parte de la selección argentina regresa a Buenos Aires tras caer en la final

20 jul. 2026 - 10:46 hrs.

Sin el capitán Lionel Messi y con la ausencia de otros jugadores, parte de la selección argentina y su cuerpo técnico regresa a Buenos Aires este lunes por la tarde tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026, según la prensa local.

El avión que los traslada desde Nueva York arribará al aeropuerto internacional de Ezeiza hacia las 18H30 locales (21H30 GMT), dijo a la AFP una fuente de Aerolíneas Argentinas.

Como en otros regresos a casa de la Albiceleste se espera que seguidores los reciban en la terminal aérea o en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cercano al aeropuerto, donde suelen alojarse.

"No hay recepción armada ni convocatoria a medios", indicó la fuente de la aerolínea.

Allí hay preparado un operativo policial de prevención.

"Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso", declaró la AFA el domingo por la noche en un comunicado.

El organismo informó que sólo regresará a Buenos Aires "una parte de la delegación integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff".

Aunque la AFA no precisó cuál fue la decisión de Messi, la prensa local descartó su regreso a Argentina junto con el resto del plantel.

Algunos medios locales indican que el DT Lionel Scaloni tampoco integra la comitiva.

Entre los que sí se espera que aterricen en la capital argentina se encuentran Emiliano 'Dibu' Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Cuti Romero, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, según cita la prensa.

En 2022, millones de personas habían celebrado en las calles el regreso victorioso desde Catar de la selección argentina con su tercera Copa Mundial.

El gobierno del presidente Javier Milei había ofrecido montar un operativo especial para que los jugadores celebren con los hinchas e incluso había adelantado que decretaría un feriado nacional.

Sin embargo el domingo por la noche una multitud se adelantó y se lanzó a las calles a bailar, cantar y celebrar el recorrido de la selección en el Mundial como muestra de apoyo y agradecimiento a los subcampeones.

En Buenos Aires, la fiesta espontánea tuvo como epicentro el Obelisco, donde se congregaron miles de personas con fuegos artificiales, cánticos de hinchadas y hasta Djs improvisados con música electrónica.

También se replicó en esquinas emblemáticas de los barrios.

Hacia la medianoche la policía dispersó con gases lacrimógenos, agua y balas de goma a un grupo que protagonizó disturbios con saldo de 15 arrestados, según fuentes policiales.

Todo sobre Mundial 2026