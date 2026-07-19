España vs. Argentina: ¿A qué hora juegan y dónde puede verse la final del Mundial?

19 jul. 2026 - 07:04 hrs.

Lionel Messi y Lamine Yamal se ven las caras este domingo 19 de julio en la final de la Copa del Mundo, la que se disputa en el MetLife Stadium de Nueva York, en Estados Unidos.

España viene de vencer por 2 a 0 a Francia, que finalmente se quedó con el cuarto puesto tras perder 6 a 4 con Inglaterra el sábado recién pasado.

Por su parte, Argentina logró una agónica victoria frente al conjunto inglés por 2 a 1, en un cotejo que estuvo marcado por la gran actuación de Lionel Messi, que llegó a su tercera final en un Mundial.

¿A qué hora es la final del Mundial 2026 y dónde puede verse?

La final de la Copa del Mundo es a las 15:00 horas (horario de Chile). El partido contará con dos pausas de hidratación, además del show de medio tiempo.

Los artistas que dirán presente en el partido definitorio son Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS, quienes se encargarán de darle una dinámica similar a lo que ocurre todos los años en el "Super Bowl".

El compromiso estará disponible a través de DirecTV Sports y también podrán verlo quienes estén suscritos a la plataforma de Disney Plus, además de CHV.

La carrera por la Bota de Oro

El partido entre sudamericanos y europeos también estará marcado por lo que pueda suceder con la tabla de goleadores.

Lo anterior, ya que Kylian Mbappé se encuentra puntero con 10 tantos, seguido por Lionel Messi, que tiene 8 anotaciones. Eso sí, el jugador del Inter Miami tiene un partido menos, por lo que nada está definido.

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