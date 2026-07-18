Mbappé se convierte en el máximo goleador de los mundiales, pese a que Inglaterra derrotó a Francia en partido por el tercer lugar

18 jul. 2026 - 19:02 hrs.

¿Qué pasó?

El partido por el tercer lugar del Mundial marcó el triunfo de Inglaterra por 6-4 sobre Francia, pero anotó además un registro histórico: Kylian Mbappé se convierte en el máximo anotador de la historia de la competencia al marcar 22 goles.

El artillero francés cerró su participación en la competencia con 10 festejos, los que se sumaron a los anotados en Qatar (8) y Rusia (4).

Una "lluvia" de goles

En el partido entre los decepcionados de las semifinales, Inglaterra se hizo este sábado con el tercer puesto del Mundial 2026 al vencer 6-4 a una Francia que levantó la cabeza y rozó la remontada tras una primera parte desastrosa.

Los ingleses ganaron gracias a un gol tempranero de Declan Rice (4'), otro de Ezri Konsa (18'), un triplete de Bukayo Saka (37', 45+1' y 87') y el restante de Jude Bellingham (90+8').

Francia, que perdió 0-4 en el descanso, soñó con una remontada gracias a un doblete de Kylian Mbappé (48' y 66'), nuevo máximo goleador histórico de los Mundiales con 22 tantos, y goles de Bradley Barcola (54') y Ousmane Dembelé (90+6').

Cabe recordar que mañana domingo, desde las 15:00 horas, España y Argentina dirimirán al gran ganador del Mundial.

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