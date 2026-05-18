Álbum Panini Mundial 2026: cuántas láminas tiene y cuánto cuesta llenarlo en Chile

18 may. 2026 - 10:58 hrs.

El álbum Panini del Mundial 2026 es, sin dudas, el más ambicioso de la historia de la marca italiana. Con la Copa del Mundo expandiéndose a 48 selecciones y tres países anfitriones, la colección ha alcanzado dimensiones récord. Pero, ¿qué significa esto realmente para la paciencia y el bolsillo de los coleccionistas en Chile?

¿Por qué este álbum es el más grande de la historia?

La respuesta está en los números. El álbum oficial cuenta con 112 páginas y un total de 980 láminas, un incremento de entre un 45% y 50% frente a las 638 de Catar 2022. Este aumento se debe a la expansión del torneo a 48 selecciones. Cada equipo nacional ocupa dos páginas con 20 láminas: 18 jugadores, un escudo y una foto grupal. Adicionalmente, existen secciones dedicadas a estadios, ciudades sede y símbolos oficiales. Para manejar este volumen, los sobres de esta edición incluyen 7 láminas cada uno, una más que en versiones anteriores.

¿Qué son y cómo se consiguen las láminas especiales?

Una de las grandes novedades son los "Extra Stickers". Para la edición 2026, existen alrededor de 80 de estas láminas especiales, divididas en cuatro categorías de rareza: base, bronce, plata y oro. Las versiones doradas son las más escasas y cotizadas en el mercado de reventa.

La probabilidad de encontrar un Extra Sticker es de aproximadamente 1 cada 100 sobres. Además, la colección incluirá 20 stickers extra únicos de jugadores en acción, distribuidos en 4 variantes de color e insertados aleatoriamente con la misma frecuencia promedio: uno cada 100 sobres.

¿Cuántos sobres se necesitan realmente para llenarlo?

Esta es la pregunta clave para cualquier coleccionista. Según Francisco Poch, Marketing Lead de Panini México, el escenario optimista para completar el álbum es de 140 a 150 sobres, siempre y cuando se realice el tradicional intercambio de láminas repetidas. Sin embargo, la realidad suele ser más compleja.

Aunque teóricamente bastarían unos 140 sobres si no saliera ninguna lámina duplicada, la alta probabilidad de que esto ocurra eleva la cifra. Estimaciones de coleccionistas sugieren que podrían requerirse entre 307 y 570 sobres, e incluso más en escenarios desfavorables.

¿Cuánto cuesta todo esto en Chile?

En Chile, el sobre individual cuesta $1.100 y el álbum de tapa blanda, $3.900. Los packs de 50 sobres se venden entre $49.990 y $55.000. Si se considera el estimado optimista de 150 sobres con intercambio, el costo para completar el álbum podría rondar los $165.000, más el valor del álbum.

Sin embargo, el propio ejecutivo de Panini mencionó que un promedio más realista, considerando el canje de repetidas, es de 400 sobres. Esto eleva el costo total a unos $440.000. Por lo tanto, el rango realista para un coleccionista en Chile se mueve **entre $165.000 y $440.000**, dependiendo de la suerte y la capacidad de intercambio.

¿Hay costos ocultos más allá de los sobres?

Sí, el presupuesto puede aumentar considerablemente. El cálculo anterior no contempla el mercado de reventa, que es un factor crucial para quienes buscan completar la colección al 100%, incluyendo las láminas más raras.

Para los coleccionistas que persiguen los escurridizos Extra Stickers dorados o las láminas premium de figuras como Messi o Mbappé, el presupuesto puede dispararse, ya que estas piezas se transan a precios mucho más altos entre particulares.

Entonces, ¿es una colección o una inversión?

Con un tamaño y un costo sin precedentes, el álbum del Mundial 2026 no solo se ha convertido en el más grande de la historia de Panini, sino también en el más exigente para el bolsillo. La pregunta que queda para cada aficionado es si el valor sentimental de completar esta hazaña justifica una inversión económica que compite con otros gastos importantes.

Todo sobre Mundial 2026