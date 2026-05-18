Acuerdo de Unión Civil: ¿Cuántos días libres le corresponde al trabajador que lo suscriba?

18 may. 2026 - 12:00 hrs.

La legislación laboral chilena establece una serie de permisos pagados para que los trabajadores puedan ausentarse de sus funciones. Uno de los más consultados es el que se otorga al contraer matrimonio o celebrar un Acuerdo de Unión Civil (AUC).

Este beneficio es un derecho irrenunciable y totalmente independiente de las vacaciones anuales o feriados legales del empleado. Por ello, es fundamental revisar cómo funciona esta normativa y los plazos para dar aviso formal a la jefatura de la empresa.

¿De cuántos días es el permiso por Acuerdo de Unión Civil?

De acuerdo a la Dirección del Trabajo (DT), existen regulaciones muy claras respecto a este permiso, garantizando que el trabajador cuente con el tiempo necesario para este hito personal sin ver afectados sus ingresos. Las claves de este beneficio son:

Duración del permiso: todo trabajador tiene derecho a cinco días hábiles continuos de permiso pagado por su empleador.

todo trabajador tiene derecho a cinco días hábiles continuos de permiso pagado por su empleador. Cuándo se puede utilizar: existe flexibilidad para tomar estos días. El trabajador puede elegir usarlos el mismo día en que se celebra el acuerdo de unión civil, o bien, distribuirlos entre los días inmediatamente anteriores o posteriores a la ceremonia.

Para hacer uso de este derecho, el trabajador está obligado a dar aviso a su empleador (preferentemente por escrito) con al menos 30 días de anticipación a la fecha fijada para la ceremonia.

Una vez concretada la ceremonia, el trabajador tiene un plazo máximo de 30 días para presentar a su empleador el certificado oficial de matrimonio o de acuerdo de unión civil emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI).

Asimismo, es importante recordar que estos cinco días hábiles son de carácter adicional. Esto significa que el empleador no puede descontar estos días de la remuneración mensual ni restarlos del saldo de vacaciones legales acumuladas, bajo ningún caso.

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