Bono para Taxistas y Transportistas: ¿Hay pago retroactivo?

18 may. 2026 - 10:00 hrs.

Miles de conductores ya comenzaron a recibir el Bono para Taxistas y Transportistas, una ayuda económica diseñada para mitigar el impacto del alza en los combustibles, mediante la entrega de $100.000 por seis meses.

Sin embargo, uno de los puntos clave de esta medida es el momento en que se solicita. La fecha de inscripción al beneficio determina directamente la cantidad de pagos mensuales que recibirá el trabajador.

¿El Bono para Taxistas y Transportistas tiene pago retroactivo?

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) indicó que este aporte no tiene pagos retroactivos. El transportista puede postular en cualquier momento hasta septiembre, pero el número de bonos que recibe dependerá del mes en que se solicite.

Ejemplo: si postula en junio, no recibirá el dinero correspondiente a abril y mayo. Solo comenzará a recibir los pagos restantes a partir del momento en que su solicitud sea aprobada, por lo que es vital realizar el trámite lo antes posible.

¿Qué se necesita para recibir el Bono para Taxistas y Transportistas?

Para acceder a este monto, que se depositará en el Bolsillo Electrónico de la Cuenta RUT, se debe cumplir con las siguientes condiciones:

Ser propietario, mero tenedor o conductor formal de un taxi (básico, ejecutivo o de turismo), taxi colectivo, transporte remunerado de escolares o vehículo del servicio público Tacna-Arica.

El vehículo debe haber estado inscrito (con inscripción vigente) en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados (y en sus respectivos registros de pasajeros o escolares) al 24 de marzo de 2026.

En el caso de los conductores, estos deben ser declarados e inscritos previamente en el sistema por el propietario del vehículo. Además, no deben registrar antecedentes penales y contar con su licencia profesional vigente.

¿Cómo se postula al Bono para Taxistas y Transportistas?

El trámite de solicitud se debe realizar en el portal Cero Filas de la Subsecretaría de Transportes (postula aquí), aunque el procedimiento puede variar en cada caso:

Si es dueño: debe ingresar con la Clave Única, seleccionar al beneficiario del bono (si tiene más de un vehículo y conductor designado), completar y enviar el formulario.

debe ingresar con la Clave Única, seleccionar al beneficiario del bono (si tiene más de un vehículo y conductor designado), completar y enviar el formulario. Si es conductor designado: lea las instrucciones recibidas al correo electrónico, ingrese al portal de solicitud y suba una fotografía o archivo PDF de la licencia de conducir profesional vigente (legible y por ambos lados).

El dinero es solo para comprar combustible y se mantendrá disponible en la cuenta hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, la entrega se suspenderá anticipadamente si el precio del petróleo Brent cae por debajo de los 80 dólares.

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