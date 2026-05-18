Victimización en Santiago cae nueve puntos desde los picos de inseguridad de 2023 y 2025

18 may. 2026 - 10:35 hrs.

La victimización en Santiago ha caído nueve puntos porcentuales desde los picos registrados en los últimos años, según un estudio de CORPA Estudios de Mercado realizado a 2.453 personas en la Región Metropolitana entre marzo y abril de 2026.

La encuesta reveló que un 18% de las personas fue víctima de robo o intento de robo en el último mes, una cifra significativamente menor a los máximos de hasta 27% observados en distintos períodos de 2023, 2024 y 2025.

Hechos secundarios y cambios en el lugar del delito

Aunque el indicador del 18% se mantiene estable respecto a la medición de enero-febrero de 2026, confirma una moderación en la criminalidad. En paralelo, los delitos con violencia muestran una leve disminución: un 44% de los robos fueron violentos, un punto menos que en la medición anterior y por debajo del 49% de fines de 2025.

El informe también destaca un cambio en el lugar de los hechos: los robos en la vía pública disminuyeron del 71% al 65%, mientras que los ocurridos en hogares y otros espacios aumentaron hasta el 8%. Los casos en el transporte público se mantuvieron estables en un 21%.

Contexto, citas y el perfil de las víctimas

“Durante 2024 y 2025 la tasa de delitos en el Gran Santiago se mantuvo entre 22% y 27%, es decir, casi 1 de 5 hogares habían sido víctimas de robo o intento de robo en el último mes. Hoy se observa una moderación de esa cifra a 18%, lo cual es positivo, pero lejos de ser satisfactorio aún”, destaca Pavel Castillo, economista conductual y gerente de Intelligence en CORPA.

A pesar de la baja, la percepción de inseguridad persiste, especialmente en mujeres (28% se sienten inseguras vs. 21% de los hombres) y en mayores de 45 años. El estudio evidencia una diferencia entre percepción y victimización: los jóvenes de 18 a 30 años son los más victimizados (20%), pero los mayores de 56 a 65 años sufren más violencia en los robos (63% de los casos).

Por su parte, el grupo socioeconómico ABC1 lidera en robos con violencia, con un 58% de los casos.