Detienen a padre de menor de dos años que falleció al caer de edificio en Las Condes: Fiscalía investiga consumo de alcohol

18 may. 2026 - 08:48 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes, se concretó la detención del padre de una menor de tan solo dos años que en horas de la tarde de este domingo falleció luego de caer del piso 11 de un edificio en la comuna de Las Condes.

La medida fue adoptada por la Fiscalía Oriente Metropolitana luego de que el hombre y su pareja permanecieran retenidos en una unidad policial tras los hechos.

¿Qué se sabe del fallecimiento de una menor de edad en Las Condes?

Cabe recordar que todo ocurrió en horas de la tarde de este domingo, cuando se reportó la caída de una niña de tan solo dos años de edad desde el piso 11 de un departamento en la comuna del sector oriente de la capital.

Según los primeros antecedentes, la niña se encontraba bajo el cuidado de su padre en el marco de una visita regulada por el juzgado de familia.

"Al llegar al sitio de suceso, pudimos establecer que efectivamente una menor se había precipitado desde el piso 11, quien se encontraba al cuidado de su padre, visitas reglamentarias en manos del juzgado de familia de Pudahuel, y que por causas que aún se están investigando, la menor se habría precipitado desde la ventana del dormitorio donde estaba durmiendo", señaló la subcomisario Marcela Donaire de la PDI.

A eso de las 16:00 horas de este lunes se llevará a cabo el control de detención y la formalización del sujeto, instancia en la que se conocerán mayores antecedentes del lamentable deceso.

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