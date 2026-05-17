Incluso tiraron piedras: Más de 15 jóvenes sujetos trataron de realizar portonazo a vecino en Las Condes

17 may. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de más de 15 jóvenes intentó realizar un portonazo a un vecino de la comuna de Las Condes. Es más, en su violento actuar, arrojaron piedras y atacaron con palos a la garita de entrada al edificio.

El hecho se produjo específicamente en Avenida Paul Harris Sur, en un hecho que ocurrió ayer sábado pasadas las 18:00 horas.

Testigos: “Eran chicos, niños”

Una mujer testigo del hecho, que prefirió no aparecer en la cámara de Meganoticias Siempre Juntos, explicó que “eran 15 o 16 jóvenes, tal vez más de 20... Agarraron unos palos y comenzaron a atacar la garita, también con piedras que incluso alcanzaron algunos departamentos".

Agregó que “trataron de robar un vehículo y ahí partió todo”.

En tanto, otro vecino del sector, Juan, explicó que “eran chicos, niños, creo que sus edades eran de entre 14 y 17 años”.

"Lo que pasa es que, al parecer, como los vieron, ellos se asustan, porque son niños, digamos, se asustan, y se van y, como en actitud de represalia, yo creo, vuelven con piedras a romper los autos", prosiguió el testigo.

Enseguida expuso que " es una situación compleja, lo encuentro bastante grave... A ver, en el país se viene hace tiempo manifestando el tema de la seguridad. Esta es una de las comunas, junto con Vitacura y La Reina, que tienen mayor seguridad en ese sentido. Y pese a eso, hemos visto un aumento de delincuencia bastante grande".