Incluso tiraron piedras: Más de 15 jóvenes sujetos trataron de realizar portonazo a vecino en Las Condes
- Por Cristian Reyes | Javiera Lagos
¿Qué pasó?
Un grupo de más de 15 jóvenes intentó realizar un portonazo a un vecino de la comuna de Las Condes. Es más, en su violento actuar, arrojaron piedras y atacaron con palos a la garita de entrada al edificio.
El hecho se produjo específicamente en Avenida Paul Harris Sur, en un hecho que ocurrió ayer sábado pasadas las 18:00 horas.
Testigos: “Eran chicos, niños”
Una mujer testigo del hecho, que prefirió no aparecer en la cámara de Meganoticias Siempre Juntos, explicó que “eran 15 o 16 jóvenes, tal vez más de 20... Agarraron unos palos y comenzaron a atacar la garita, también con piedras que incluso alcanzaron algunos departamentos".Ir a la siguiente nota
Agregó que “trataron de robar un vehículo y ahí partió todo”.
En tanto, otro vecino del sector, Juan, explicó que “eran chicos, niños, creo que sus edades eran de entre 14 y 17 años”.
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