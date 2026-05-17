¿Tu hijo está próximo a nacer? Este es el valor para el usuario del Bono Pad Parto

17 may. 2026 - 10:14 hrs.

Las familias que están a la espera de un parto pueden acceder al Bono PAD Parto, beneficio disponible para afiliados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y sus cargas familiares debidamente inscritas.

Según Fonasa, el parto se define como la expulsión de uno o más fetos maduros, junto con la o las placentas, desde el interior de la cavidad uterina hacia el exterior.

Como suele contemplarse en este formato asistencial, el pago de este bono incluye, de manera integral, todos los gastos, servicios y necesidades asociadas al procedimiento médico que se va a realizar.

Este es el valor para el usuario del Bono Pad Parto

Los interesados en el Bono Pad Parto deben hacer un copago de $358.180 para tener acceso al paquete de parto, que incluye tamizaje auditivo al recién nacido.

Bajo el código 2501009, esta prestación médica incluye los siguientes servicios:

Atención del parto, único, por vía vaginal (por presentación cefálica o podálica, con o sin episiotomía, con o sin sutura, con o sin fórceps, con o sin inducción, con o sin versión interna, con o sin revisión, con o sin extracción manual de placenta, con o sin monitorización)

Atención del parto por cesárea con o sin salpingoligadura o salpingectomía, o cesárea con histerectomía.

El bono pad garantiza las distintas vías de resolución del parto, siendo vaginal o abdominal (cesárea). Esto es con consideración de que, en algunos casos, se requiere el uso de material instrumental distinto para ayudar a salir al feto.

¿Qué no incluye este beneficio?

El Bono Pad Parto no incluye el tratamiento de problemas médicos presentados por la madre (como embolia de líquido amniótico, coagulopatías de consumo, trombofilia…). Por tanto, en caso de que se presenten, se deberá confeccionar el programa complementario que corresponda.

Tampoco contempla el tratamiento de las complicaciones del recién nacido derivadas de prematurez, malformaciones o patologías previas al nacimiento. Asimismo, no se incluye la atención médica y hospitalización en partos múltiples, al tratarse de embarazos con ponderación de alto riesgo obstétrico y peri-natal.

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