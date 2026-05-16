Cambio de hora: Esta es la fecha en que debes modificar tu reloj

16 may. 2026 - 15:00 hrs.

Con la llegada de los días más fríos, comienza a oscurecer mucho más temprano, lo que también ocurre debido al cambio de hora que comenzó a aplicarse a inicios del pasado mes de abril, cuando pasamos del horario de verano al de invierno.

Gracias a este cambio, es más notorio que a eso de las 17:00 horas en la capital ya se está escondiendo el sol, mientras que, pasadas las 18:00 horas, oscurece y la temperatura comienza a descender.

Sin embargo, en este 2026 volveremos a tener otro cambio de hora en el que pasaremos del horario de invierno al de verano y que ocurrirá más pronto de lo que parece.

¿Cuándo se debe volver a cambiar la hora en Chile?

Se espera que la fecha en que se vuelva a cambiar la hora sea el sábado 5 de septiembre de 2026, momento en que abandonaremos el horario de invierno y pasaremos al de verano. Si bien no ha sido confirmado oficialmente —lo debe hacer el Gobierno—, este cambio de hora ocurre siempre el primer sábado de este mismo mes.

Aquel día, al momento en que el reloj marque las 00:00 del domingo 6 de septiembre, se deberá adelantar el reloj, de manera que sean las 01:00 horas del domingo 6.

Cabe recordar que la región de Magallanes y la Antártica chilena se eximen de este cambio de hora y mantienen su huso horario.

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