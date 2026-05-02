Cambio de hora: ¿Hasta cuándo duraría el horario de invierno?

02 may. 2026 - 19:00 hrs.

A comienzos de abril, gran parte del país volvió a modificar sus relojes para dar paso al denominado horario de invierno, una medida que, aunque recurrente, genera debate cada año entre quienes valoran amanecer con luz natural y quienes cuestionan la falta de luminosidad durante las tardes.

Salvo las regiones de Aysén y Magallanes, el resto de Chile retrasó una hora sus relojes y retornó al huso GMT -4, una decisión que busca priorizar las horas de luz durante la mañana. Sin embargo, conforme avanzan las semanas, una de las dudas más frecuentes entre la ciudadanía es hasta cuándo se extenderá este horario y cuándo se concretaría un nuevo cambio de hora.

¿Hasta cuándo se mantiene el horario de invierno?

Si se considera el esquema que se ha aplicado en los últimos años, el horario de invierno debería mantenerse vigente hasta el primer sábado de septiembre, momento en el que se vuelve al horario de verano.

En concreto, de seguir esa lógica, el ajuste que adelanta los relojes en una hora debería realizarse a las 24:00 horas del sábado 5 de septiembre de 2026, marcando el retorno al huso GMT -3.

No obstante, esta fecha no está garantizada. El motivo es que el Decreto Supremo N° 224, publicado en agosto de 2022, solo dejó establecidos los cambios de hora hasta el domingo 5 de abril de 2026, fecha en que justamente se produjo el último ajuste para ingresar al horario de invierno.

Por lo mismo, para que el país vuelva a adelantar los relojes en septiembre, será necesario que el Ejecutivo dicte un nuevo decreto que oficialice el cambio de hora y defina el periodo exacto en que se aplicará el horario de verano.

¿Por qué existe el cambio de hora en Chile?

La modificación del horario en Chile se implementó por primera vez en 1968, como una medida destinada a reducir el consumo eléctrico en un contexto de fuerte sequía. Aunque en un comienzo se pensó como una solución transitoria, el sistema se ha mantenido por décadas.

Con el paso del tiempo, el ahorro energético dejó de ser el principal argumento, y hoy el debate se centra más en temas como la seguridad, el descanso y la calidad de vida. Incluso, en 2015 se realizó un experimento que mantuvo el horario de verano durante todo el año, medida que finalmente fue revertida tras diversas críticas, especialmente por las dificultades que generaba en las mañanas.

Por ahora, el horario de invierno seguirá rigiendo en Chile, a la espera de una definición oficial que confirme si el cambio de hora de septiembre se concretará en la fecha tradicional.

Todo sobre Cambio de Hora