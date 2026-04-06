¿Hasta cuándo dura el horario de invierno?

06 abr. 2026 - 09:00 hrs.

Con la entrada en vigor del horario de invierno, gran parte del país realizó el cambio de hora para adaptarse a una menor cantidad de luz solar. Esta modificación busca mejorar el rendimiento diario y optimizar el uso energético durante la temporada.

Para que la población mantenga su rutina sin inconvenientes, es fundamental conocer las fechas exactas en que esta etapa llega a su fin, por lo que las autoridades establecen un calendario oficial que marca el retorno a la etapa de verano.

¿Cuándo termina el horario de invierno?

De acuerdo al portal Calendario 365, este huso se extenderá hasta el sábado 5 de septiembre, dando inicio al horario de verano.

Ese día, las personas tendrán que adelantar en 60 minutos sus relojes a las 23.59 horas, marcando así las 22.59 del mismo día. En Chile Insular, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez el ajuste debe aplicarse a las 22.00 horas.

Como sucede con los cambios de hora, la medida no aplica para las regiones de Aysén y de Magallanes y la Antártica Chilena, debido a que mantienen el mismo huso durante todo el año por sus particularidades geográficas.

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