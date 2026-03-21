Cambio de hora: Esta es la fecha en que comienza el horario de invierno

21 mar. 2026 - 12:00 hrs.

Estos últimos días de marzo, quienes vivimos en Chile seguimos disfrutando con las mayores horas de luz que entrega por las tardes el horario de verano, el cual es sin duda el favorito de muchas personas.

Sin embargo, como cada año, esto cambia y prontamente deberemos atrasar una vez más nuestros relojes para entrar en el horario de invierno.

Este cambio está regulado por el Decreto Supremo N°224 del 13 de agosto de 2022, el cual establece el rango de fechas en las que se adelantan los relojes que hacen efectivo el horario de verano, es decir, el huso horario de "tres horas al oeste del meridiano de Greenwich (-3)" en el que nos encontramos.

¿Cuándo empieza el horario de invierno 2026?

Según este decreto, el horario de verano vigente en este momento rige "a contar de las 24 horas del primer sábado del mes de septiembre de 2025 y hasta las 24 horas del primer sábado del mes de abril de 2026".

Por lo tanto, el horario de invierno debe comenzar al finalizar el primer sábado de abril, cuya fecha en el calendario corresponde al sábado 4 del próximo mes.

En esa fecha, que caerá en plena conmemoración de Semana Santa, los relojes y dispositivos electrónicos se deberán retrasar en una hora, a excepción de la región de Magallanes.

El actual decreto solo considera hasta este próximo cambio al horario de invierno, por lo que el Gobierno de José Antonio Kast deberá definir en un nuevo decreto si aplica o no nuevos cambios de hora para los próximos años.

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