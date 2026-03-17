Las preguntas del horario de invierno: ¿Cuándo se modifican los relojes? ¿Se atrasa o se adelanta la hora?

17 mar. 2026 - 14:00 hrs.

El cambio de estación trae consigo la llegada del horario de invierno, un ajuste para maximizar el uso de la luz solar durante los meses fríos.

Por ello, las autoridades gubernamentales indicaron que el nuevo huso entrará en vigor durante el primer fin de semana de abril, marcando el inicio de una nueva etapa en gran parte del país.

¿Cuándo será el ajuste al horario de invierno y qué debo hacer?

El comunicado oficial establece que las personas deberán realizar el cambio de hora a partir del sábado 4 de abril de 2026, para recibir a los meses en los que se registra un descenso en las temperaturas.

Ese día, tendrán que esperar hasta las 23.59 horas para retrasar en una hora sus relojes, quedando en 22.59 horas. En el Chile Insular, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, el cambio deberá aplicarse a las 22.00 horas.

Cabe destacar que la modificación no aplica para las regiones de Aysén y Magallanes, donde se mantiene un huso horario durante todo el año.

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