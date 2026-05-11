Bono Invierno: Esta es la condición para recibirlo si tienes PGU

11 may. 2026 - 09:00 hrs.

Con la llegada de las bajas temperaturas, el Estado habilitó el pago del Bono Invierno 2026. Este aporte económico entrega $81.257 directo al bolsillo de los pensionados para ayudarlos a enfrentar los gastos que suelen surgir en esta época del año.

Aunque existe un límite de ingresos para acceder a este beneficio estatal, la normativa establece una excepción muy favorable para aquellos adultos mayores que reciben la Pensión Garantizada Universal (PGU) como su único ingreso mensual.

¿Cómo puedo recibir el Bono Invierno si tengo la PGU?

Un adulto mayor podrá recibir el bono solo si la PGU es su único ingreso previsional, aunque el tope permitido por esta sea de $231.440, siempre que sea mayor de 65 años al 1 de mayo de 2026, según ChileAtiende.

Al resto de beneficiarios se les exige tener una pensión igual o inferior a $231.440, que es el valor de la pensión mínima de vejez.

¿Qué otras personas pueden recibir el Bono Invierno?

Para recibir este dinero, el beneficiario debe tener 65 años o más y tener una pensión (o la suma de todas las que reciba) de $231.440 o menos.

Si cumple esos dos requisitos esenciales, podrá acceder al aporte si pertenece a uno de los siguientes grupos:

Pensionados de instituciones tradicionales (IPS, ISL, Capredena, Dipreca y mutualidades de empleadores).

Pensionados del sistema de AFP que reciban una pensión mínima con garantía estatal.

Pensionados por leyes de reparación (Rettig, Valech, viudez de reparación o exonerados políticos).

Quienes reciben más de una pensión y la suma total supera los $231.440, no tienen derecho a este bono. Tampoco los titulares del Subsidio de Discapacidad ni de la indemnización del carbón.

¿Cómo saber si recibiré el Bono Invierno?

Los interesados en esta información deben ingresar al portal de consulta (pulsa aquí), indicar su RUN y presionar el botón “Consultar”.

Así, el sistema indicará si recibe este y/o otros aportes estatales. La verificación también se puede realizar en la Sucursal Virtual, llamando al call center (101) o en una sucursal de ChileAtiende.

Todo sobre Bono Invierno