"Busca agitar las calles y frenar los avances": Kast arremete contra el Partido Comunista tras llamados a movilización

11 may. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

Esta mañana el Presidente de la República, José Antonio Kast, utilizó sus redes sociales para reprochar los llamados a movilización del Partido Comunista (PC) en medio de la discusión del "Plan de Reconstrucción Nacional".

De acuerdo al mandatario, la tienda presidida por Lautaro Carmona "busca agitar las calles y frenar los avances" que impulsa su administración.

Kast arremete contra el PC

"Durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del Gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso", señaló.

"Los chilenos quieren soluciones, no más violencia", añadió el Presidente al reaccionar a declaraciones de la diputada Lorena Pizarro, quien llamó a manifestarse para "revertir lo que quiere hacer el Ejecutivo".

Diputada Pizarro llamó a movilizarse

En declaraciones a Radio Nuevo Mundo —ligada al PC—, la diputada Pizarro señaló que "hay que organizarse, hay que movilizarse, porque hay una lógica que se instaló después del 90, que se cree que el Congreso resuelve todo".

"Si nosotros tenemos las graderías y afuera del Congreso, la gente protestando por sus derechos, no son beneficios, son derechos; otro gallo canta, porque es la gente demandante", añadió.

Además, sostuvo que "nosotros no vamos a poder revertir lo que quiere hacer el Ejecutivo, este Gobierno de extrema derecha, si no se organiza el pueblo, si no está el pueblo exigiendo que estos retrocesos criminales se detengan".

Todo sobre José Antonio Kast